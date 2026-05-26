Edoardo Leo ha appena compiuto un'impresa: su Netflix ha battuto persino il film dei record di Checco Zalone Su Netflix Per Te di Edoardo Leo fa il pieno di views e supera persino Buen Camino: il film dei record di Checco Zalone cede il trono alla storia drammatica.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Può sembrare strano ma, prima o poi sarebbe successo, anche se non ci aspettavamo che a spodestarlo sarebbe stato proprio lui. Fa commuovere il fatto che un film sull’Alzheimer e sulla memoria stia scalzando, almeno momentaneamente, il re indiscusso del box office italiano. Sulla piattaforma Netflix Italia, la classifica dei film più visti ha registrato una sorpresa significativa: Per Te, il dramma diretto da Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, occupa la seconda posizione, superando Buen Camino di Checco Zalone, attualmente al quarto posto. Un risultato inaspettato, segno di quanto questa storia abbia emozionato il grande pubblico. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Per Te di Edoardo Leo supera Buen Camino: spodestato Checco Zalone su Netflix

Sì, avete compreso bene quanto letto nel paragrafo precedente: il toccante film del 2025, Per Te, con protagonista Edoardo Leo, ha superato il campione indiscusso del box office e il suo film dei record: Checco Zalone con Buen Camino. Nella classifica su Netflix, infatti, Per Te si trova al secondo posto, mentre il film del comico pugliese è sceso al quarto. La pellicola con Leo è un dramma diretto da Alessandro Aronadio. È liberamente tratto dal romanzo Un tempo piccolo di Serenella Antoniazzi, a sua volta ispirato alla storia vera di Mattia Piccoli, un bambino insignito del titolo di Alfiere della Repubblica per essersi preso cura del padre malato di Alzheimer. La storia segue Paolo, quarantenne interpretato da Edoardo Leo, a cui viene diagnosticato un Alzheimer precoce con una prospettiva di circa otto o nove mesi prima di perdere tutto. Accanto a lui, la moglie Michela e il figlio undicenne Mattia affrontano insieme questo percorso doloroso, tra momenti di quotidianità, risate e silenzi, mentre la memoria del padre lentamente svanisce.

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Ben diverso il registro di Buen Camino. Checco è il ricco e viziato figlio di un imprenditore che non ha mai lavorato in vita sua. Quando la figlia minorenne Cristal scompare, scopre che la ragazza è partita per la Spagna per percorrere a piedi gli 800 km del Cammino di Santiago. Checco la segue, ritrovandosi in un viaggio che diventerà per lui un’occasione di crescita personale e di riscoperta del rapporto con la figlia.

Per Te e Buen Camino: due film, due successi

Le storie dei due film sono straordinarie sia sul grande schermo che fuori. Buen Camino di Gennaro Nunziante è diventato il maggior incasso della storia del cinema italiano, con oltre 76 milioni di euro e quasi 9,5 milioni di spettatori in sala, superando il precedente record di Quo Vado? (2016). Arrivato su Netflix il 29 aprile 2026 in 226 mercati e con doppiaggi in 14 lingue, ha conquistato fin dalla prima settimana la vetta della Top Ten mondiale dei film in lingua non inglese, con 4 milioni di visualizzazioni e 6 milioni di ore viste.

Per Te, pur con numeri più contenuti in sala, il successo è arrivato con lo streaming: in sole 24 ore dal debutto su Netflix (21 maggio 2026) ha raggiunto il primo posto nella Top 10 italiana. Apprezzato dalla critica per la performance di Edoardo Leo e per il modo misurato di raccontare l’Alzheimer, il film ha trovato una seconda vita sulla piattaforma, trainato dalla storia vera e dall’interpretazione di Leo.

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