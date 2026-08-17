“Per Sempre Gino”, la Rai (ri)celebra Gino Paoli tra canzoni magiche e ospiti pazzeschi: chi canta e scaletta ufficiale
Pierluigi Diaco guida la serata speciale dedicata al grande cantautore: tutti gli ospiti, gli artisti che reinterpretano i suoi successi e la scaletta della serata
Gino Paoli ha scritto alcune delle pagine più importanti della musica italiana, trasformando storie d’amore, malinconie e ricordi in canzoni diventate patrimonio di intere generazioni. A pochi mesi dalla sua scomparsa, la Rai torna a raccontare la sua storia con una serata speciale che mette insieme musica, immagini e testimonianze. Questa sera, lunedì 17 agosto, Rai 2 ripropone in prima serata "Per Sempre Gino", l’evento condotto da Pierluigi Diaco e dedicato al grande cantautore scomparso il 24 marzo scorso all’età di 91 anni. L’appuntamento è alle 21:20.
La serata era stata trasmessa per la prima volta il 29 marzo 2026, pochi giorni dopo la morte di Paoli. Ora torna in onda per celebrare nuovamente l’eredità artistica di uno dei protagonisti della canzone d’autore italiana.
"Per Sempre Gino": gli ospiti che celebrano Gino Paoli
A guidare il pubblico nel percorso tra vita e carriera è Pierluigi Diaco, affiancato da numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura. In studio arrivano Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon, Fausto Bertinotti e Giordano Bruno Guerri, chiamati a condividere ricordi e riflessioni sulla figura di Paoli e sul periodo storico nel quale ha costruito la propria carriera. Non mancano gli omaggi affidati agli attori. Milena Vukotic propone i testi delle prime due canzoni depositate da Paoli alla SIAE nel 1961, Io vivo nella luna e Volevo averti per me, utilizzando gli spartiti originali. Claudia Gerini e Lina Sastri entrano invece nella parte musicale con due reinterpretazioni del repertorio paoliano, mentre Sergio Castellitto dà voce a un altro dei suoi brani. La vita intensa del cantautore, così come i suoi brani, verrano rivissuti attraverso questo show musicale
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Chi canta a "Per Sempre Gino": la scaletta ufficiale dello show
Il cuore della serata è affidato alle canzoni di Paoli, reinterpretate da artisti con percorsi e sensibilità differenti. Ecco gli abbinamenti della scaletta che vedremo nello show in onda lunedì 17 agosto su Rai 2:
- Francesco Baccini – Quattro amici
- Simone Cristicchi – Ti lascio una canzone
- Serena Autieri – Una lunga storia d’amore
- Nino Buonocore – Averti addosso
- Chiara Galiazzo – Senza fine
- Alberto Bertoli – La gatta
- Dario Ballantini – Un altro amore
- Claudia Gerini – Che cosa c’è
- Lina Sastri – 67 parole d’amore
- Sergio Castellitto – omaggio recitato
La scaletta attraversa quindi diversi momenti della produzione di Paoli, dai brani più celebri alle composizioni meno scontate. Particolarmente curioso il coinvolgimento di Dario Ballantini, storico imitatore del cantautore a Striscia la Notizia, che torna a confrontarsi con il repertorio dell’artista.
Potrebbe interessarti anche
Gino Paoli, non passa il dolore della figlia Amanda Sandrelli: “Non ero pronta alla sua morte, il cervello ha fatto tilt"
Amanda Sandrelli racconta la prima estate senza Gino Paoli e il legame con il padre,...
Gino Paoli, un omaggio tra i luoghi più affascinanti della sua vita: Tullio Solenghi dà voce all'artista insieme a un altro attore famoso
Finalmente si dà il via al progetto nato durante i Portofino Days dello scorso marzo...
Jennifer Lopez, il tributo a Gino Paoli incanta Taormina. ‘Il cielo in una stanza’ è da brividi
La cantante si è esibita in occasione della sfilata Dolce & Gabbana Alta Moda 2026 s...
Stasera in tv (17 agosto): Montalbano contro il ricordo di Gino Paoli, Rai e Mediaset si sfidano su Garlasco
Cosa vedere stasera in tv? Tra l’evento Per sempre Gino (Rai 2), l’attualità di Zona...
Stefania Sandrelli e Gino Paoli, una lunga storia d'amore che arriva fino al cinema: non potrete fare a meno di piangere
Un legame complesso, profondo e che ha resistito a numerose prove nel corso del temp...
Il cielo è sempre più blu, il party su Rai 2 per Rino Gaetano: chi canta, scaletta ufficiale e il ruolo di Ema Stokholma
Questa sera andrà in onda l'omaggio al cantautore crotonese scomparso 45 anni fa. Tr...
Gino Paoli, l’eredità musicale (ed economica): a chi va il patrimonio ricchissimo di diritti
Non solo un patrimonio culturale ma anche monetario importante, che con i diritti d'...
Gino Paoli è ancora tra noi con la sua musica: su RaiPlay uno speciale e grandi emozioni attraverso i suoi successi
La voce del grande cantautore non si spegne: su RaiPlay uno speciale d'epoca per ris...