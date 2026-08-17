“Per Sempre Gino”, la Rai (ri)celebra Gino Paoli tra canzoni magiche e ospiti pazzeschi: chi canta e scaletta ufficiale Pierluigi Diaco guida la serata speciale dedicata al grande cantautore: tutti gli ospiti, gli artisti che reinterpretano i suoi successi e la scaletta della serata

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Gino Paoli ha scritto alcune delle pagine più importanti della musica italiana, trasformando storie d’amore, malinconie e ricordi in canzoni diventate patrimonio di intere generazioni. A pochi mesi dalla sua scomparsa, la Rai torna a raccontare la sua storia con una serata speciale che mette insieme musica, immagini e testimonianze. Questa sera, lunedì 17 agosto, Rai 2 ripropone in prima serata "Per Sempre Gino", l’evento condotto da Pierluigi Diaco e dedicato al grande cantautore scomparso il 24 marzo scorso all’età di 91 anni. L’appuntamento è alle 21:20.

La serata era stata trasmessa per la prima volta il 29 marzo 2026, pochi giorni dopo la morte di Paoli. Ora torna in onda per celebrare nuovamente l’eredità artistica di uno dei protagonisti della canzone d’autore italiana.

"Per Sempre Gino": gli ospiti che celebrano Gino Paoli

A guidare il pubblico nel percorso tra vita e carriera è Pierluigi Diaco, affiancato da numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, del giornalismo e della cultura. In studio arrivano Marino Bartoletti, Alba Parietti, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon, Fausto Bertinotti e Giordano Bruno Guerri, chiamati a condividere ricordi e riflessioni sulla figura di Paoli e sul periodo storico nel quale ha costruito la propria carriera. Non mancano gli omaggi affidati agli attori. Milena Vukotic propone i testi delle prime due canzoni depositate da Paoli alla SIAE nel 1961, Io vivo nella luna e Volevo averti per me, utilizzando gli spartiti originali. Claudia Gerini e Lina Sastri entrano invece nella parte musicale con due reinterpretazioni del repertorio paoliano, mentre Sergio Castellitto dà voce a un altro dei suoi brani. La vita intensa del cantautore, così come i suoi brani, verrano rivissuti attraverso questo show musicale

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Chi canta a "Per Sempre Gino": la scaletta ufficiale dello show

Il cuore della serata è affidato alle canzoni di Paoli, reinterpretate da artisti con percorsi e sensibilità differenti. Ecco gli abbinamenti della scaletta che vedremo nello show in onda lunedì 17 agosto su Rai 2:

Francesco Baccini – Quattro amici

– Quattro amici Simone Cristicchi – Ti lascio una canzone

– Ti lascio una canzone Serena Autieri – Una lunga storia d’amore

– Una lunga storia d’amore Nino Buonocore – Averti addosso

– Averti addosso Chiara Galiazzo – Senza fine

– Senza fine Alberto Bertoli – La gatta

– La gatta Dario Ballantini – Un altro amore

– Un altro amore Claudia Gerini – Che cosa c’è

– Che cosa c’è Lina Sastri – 67 parole d’amore

– 67 parole d’amore Sergio Castellitto – omaggio recitato

La scaletta attraversa quindi diversi momenti della produzione di Paoli, dai brani più celebri alle composizioni meno scontate. Particolarmente curioso il coinvolgimento di Dario Ballantini, storico imitatore del cantautore a Striscia la Notizia, che torna a confrontarsi con il repertorio dell’artista.

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