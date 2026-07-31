Peppone Calabrese sfiora una rovinosa caduta in diretta, cosa è successo a Camper: "Questo prima o poi mi farà secco" Un gradino tradisce il conduttore durante la diretta su Rai 1 proprio mentre stava accogliendo un'ospite, ma l'ironia trasforma l'imprevisto in un momento divertente.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

IPA

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Nel corso della puntata del 30 luglio di Camper Osteria Italia, Peppone Calabrese ha vissuto uno di quegli imprevisti che possono capitare soltanto durante una trasmissione in diretta, quando ogni movimento avviene senza possibilità di essere corretto. Per qualche istante il conduttore ha davvero rischiato di finire a terra, regalando ai telespettatori un momento di apprensione che, fortunatamente, si è concluso soltanto con un grande spavento e una risata condivisa in studio.

Peppone Calabrese e il passo falso durante l’ingresso dell’ospite a Camper

L’episodio si è verificato mentre Peppone Calabrese stava per dare il benvenuto alla cantante Rosanna Fratello. Dopo averla annunciata, il conduttore ha iniziato a muoversi verso di lei con l’intenzione di accoglierla al centro dello studio, ma proprio in quel momento ha appoggiato male il piede sul gradino presente nella scenografia, perdendo improvvisamente l’equilibrio.

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Per alcuni secondi è sembrato che la caduta fosse inevitabile. Grazie a un riflesso immediato, però, il volto di Rai 1 è riuscito a recuperare la posizione, evitando l’impatto con il pavimento. Una volta ristabilito l’equilibrio, ha subito stemperato la tensione con una battuta spontanea: "Oh mamma mia! Questo prima o poi mi farà secco, stavo morendo per te", riferendosi con il sorriso all’ospite appena entrata. Rosanna Fratello, comprendendo immediatamente che tutto si era risolto senza conseguenze, ha risposto con altrettanta ironia: "Aspetta però, che non cada io adesso", contribuendo a riportare il clima della trasmissione alla consueta leggerezza.

Il precedente infortunio aveva aumentato la preoccupazione

L’episodio ha inevitabilmente destato ancora più attenzione perché arriva in un momento particolare per il conduttore. Nelle prime settimane di questa edizione di Camper Osteria Italia, infatti, Peppone Calabrese era apparso in onda con un tutore al polso, conseguenza di un recente infortunio dal quale è ancora in fase di recupero. Per questo motivo, vedere il presentatore perdere l’equilibrio ha fatto temere che potesse aggravare la situazione. Fortunatamente nulla di tutto questo è accaduto e, dopo il momento di paura, la trasmissione è proseguita regolarmente senza alcuna interruzione.

L’ironia del conduttore conquista anche il web: la sua reazione

A poche ore dalla diretta, il filmato dell’inciampo ha iniziato a circolare rapidamente sui social, dove numerosi utenti hanno commentato l’accaduto, alternando messaggi di sollievo a battute divertite sulla prontezza del conduttore. L’episodio è così diventato uno dei momenti televisivi più condivisi della giornata, anche grazie alla naturalezza con cui Peppone Calabrese ha gestito una situazione potenzialmente molto più spiacevole. Interpellato sull’accaduto da Fanpage, il conduttore ha mantenuto lo stesso spirito mostrato in trasmissione, commentando con grande autoironia: "Si inciampa nella vita, figurarsi su un gradino. Per fortuna il mio rinomato atletismo ha evitato il peggio". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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