Morto Peppino Mazzullo, chi era la storica voce di Topo Gigio: aveva appena festeggiato 100 anni L’attore messinese celebre per avere dato la voce al pupazzo creato da Maria Perego si è spento nella ‘sua’ Messina oggi mercoledì 30 settembre 2026

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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È morto a 100 anni Peppino Mazzullo, l’attore messinese che per oltre quarant’anni ha dato voce a Topo Gigio, trasformando il celebre pupazzo di Maria Perego in uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Mazzullo si è spento oggi mercoledì 30 settembre 2026 nella sua abitazione di Santo Stefano Briga, frazione di Messina dove era nato e dove aveva scelto di tornare a vivere negli ultimi anni. I funerali saranno celebrati giovedì 1° ottobre alle ore 15:30 nella chiesa di San Giovanni Battista. Scopriamo tutti i dettagli.

Morto Peppino Mazzullo: l’addio a un volto storico della televisione

La notizia della morte di Peppino Mazzullo arriva pochi mesi dopo il traguardo dei cento anni, raggiunto lo scorso 6 giugno. Per festeggiare l’importante compleanno, nel suo paese d’origine era stata organizzata una grande celebrazione pubblica, con una piazza gremita e una torta dedicata al secolo di vita dell’attore. Durante la festa Mazzullo aveva anche ripreso, ancora una volta, la voce di Topo Gigio, il personaggio creato da Maria Perego e che più di ogni altro aveva segnato la sua esistenza professionale. Dopo quella ricorrenza, le sue condizioni fisiche erano però peggiorate rapidamente. Si è spento nella sua casa, assistito dai familiari, senza sofferenze, secondo quanto riferito dai parenti. Con la sua scomparsa se ne va una figura legata a una stagione irripetibile della televisione italiana, capace di entrare nell’immaginario di diverse generazioni attraverso una voce e un modo di interpretare immediatamente riconoscibili.

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Una carriera legata a Topo Gigio, ma non solo

L’incontro con Topo Gigio risale al 1961 e rappresentò la svolta nella carriera di Peppino Mazzullo. L’attore si era trasferito ancora giovane a Roma da Santo Stefano Briga, con l’obiettivo di affermarsi nel mondo dello spettacolo. Fu proprio negli studi Rai che conobbe il pupazzo ideato da Maria Perego e iniziò a lavorare alla sua interpretazione. Per 45 anni, fino al 2006, prestò la propria voce al personaggio, accompagnandolo anche oltre i confini italiani. Mazzullo partecipò infatti numerose volte all’Ed Sullivan Show negli Stati Uniti, esperienza che ricordava con particolare orgoglio. Il suo repertorio comprendeva anche altri personaggi televisivi, tra cui Richetto, lo scolaro pasticcione che affiancava Mago Zurlì allo Zecchino d’Oro. Parallelamente sviluppò una lunga attività teatrale e, dopo il ritorno a Messina nel 2004, fondò il Piccolissimo Teatro di Messina, creando una scuola dedicata alla formazione di giovani attori.

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