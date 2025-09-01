Peppino Di Capri, due mogli e tre figli (uno è famoso): chi sono e cosa fanno Non solo musica nella vita dell'artista ma anche due grandi amori e tre figli, tra cui l'ultimogenito che fa l'attore in Tv.

Ancora una volta Rai 1 decide di omaggiare un’icona della musica italiana, mandando in onda sul primo canale di Stato, Champagne – Peppino di Capri, film tv diretto da Cinzia TH Torrini, che racconta l’incredibile vita del cantante, senza tralasciare il lato più intimo e fragile dell’uomo dietro all’artista. Giuseppe Faiella, vero nome di Peppino Di Capri, è nato a Capri il 27 luglio 1939 e ha iniziato la sua carriera musicale nel 1943, a soli quattro anni. Grazie al dono dell’orecchio assoluto, diventò subito chiaro la musica sarebbe stata la sua strada e, tra successi e palcoscenici, ha anche vissuto una vita privata intensa, segnata da due matrimoni e la nascita di tre figli. Ora 86enne, il cantante si è sposato per la prima volta nel 1961 con Roberta Stoppa, e il loro amore è durato circa 10 anni, coronato dalla nascita di Igor nel 1970. Nel 1978, le seconde nozze con Giuliana Gagliardi, dalla quale ebbe i figli Edoardo e Dario.

La vita privata di Peppino Di Capri, le nozze con Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi

Anche la vita privata di Peppino Di Capri è stata intensa come la sua carriera. Due grandi amori e tre figli per il cantante: le prime nozze risalgono al 1961 con Roberta Stoppa. I due si erano conosciuti nel 1959 in un locale di Ischia, e lei allora era appena diciottenne, torinese di origine e faceva la modella. La loro relazione iniziò ad avere problemi sul finire degli Anni ’60, mentre nel 1970 la coppia ebbe il suo primo figlio, Igor, e nello stesso anno decisero di separarsi. "Io e Roberta ci eravamo sposati a 20 anni era una modella, la vidi ballare con William Holden a Ischia e le dedicai una canzone. Col senno di poi, è stato più un amore da show che di sostanza", raccontò l’artista al Corriere della Sera, ricordando che alla prima moglie dedicò il brano Roberta, uno dei suoi più grandi successi. Dopo la separazione, Peppino Di Capri iniziò a frequentare Giuliana Gagliardi di dodici anni più giovane, studentessa di Biologia a Napoli. Si conobbero durante un concerto, e dopo pochi anni, nel 1978, convolarono a nozze. Dal loro amore nacquero Edoardo e Dario, mentre lei morì prematuramente nel 2019 all’età di 68 anni, lasciando un vuoto enorme nel cuore del cantante.

Chi sono e cosa fanno i tre figli di Peppino Di Capri, Igor, Edoardo e Dario

Igor è il primogenito di Peppino Di Capri, nato dall’amore con Roberta Stoppa, nel 1970. Oggi 56enne, vive una vita lontano dal mondo dello spettacolo e di lui non si hanno molte informazioni. Edoardo e Dario, invece, sono nati rispettivamente nel 1981 e 1986, dalle nozze con Giuliana Gagliardi. Il primo, oggi 45 anni, è un un sound designer, mentre il secondo è un attore di professione e lavora sotto lo pseudonimo di Dario Castiglio. Tra le serie Tv in cui è apparso, ricordiamo Ris- Delitti Imperfetti, Distretto di Polizia e Squadra Antimafia- Palermo Oggi.

