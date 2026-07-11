Peppino Di Capri e la moglie Giuliana: il caso del primo figlio, il funerale ‘disertato’ e l'amore (ostacolato) lungo 50 anni Due matrimoni, tre figli e una vita segnata dalla musica: Peppino Di Capri ha vissuto una lunga storia d’amore con Giuliana, nata tra difficoltà private e professionali

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Peppino Di Capri, il cantante morto oggi all’età di 87 anni, è stato per decenni il volto elegante della musica italiana, l’artista capace di unire melodia napoletana e sonorità internazionali. Dietro il successo di brani come "Champagne" e "Roberta", però, si nasconde anche una storia privata fatta di passioni, scelte difficili e grandi dolori. Al centro della sua vita sentimentale ci sono state due donne: Roberta Stoppa, la prima moglie degli anni della consacrazione artistica, e Giuliana Gagliardi, la compagna di una vita, rimasta al suo fianco per oltre quarant’anni.

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Peppino Di Capri, chi era la seconda moglie Giuliana Gagliardi

Giuliana Gagliardi è stata la donna che ha accompagnato Peppino Di Capri nella seconda parte della sua vita. Nata nel 1951 a Capri, era una biologa lontana dal mondo dello spettacolo e dai riflettori. Aveva scelto una strada completamente diversa da quella del marito, dedicandosi alla scienza e al lavoro in laboratorio. Per anni lavorò come biologa nel laboratorio di analisi in piazzetta a Capri, a pochi passi dalla casa di famiglia, la maestosa Villa Castiglione. Anche dopo il matrimonio con uno degli artisti italiani più famosi, Giuliana continuò a mantenere la propria indipendenza professionale, vivendo con discrezione e senza cercare spazio nella popolarità del marito.

Il loro incontro arrivò in un momento delicato della vita del cantante. Peppino era infatti già sposato con Roberta Stoppa, modella torinese conosciuta alla fine degli anni Cinquanta e diventata sua moglie nel 1961. Il loro rapporto aveva vissuto diversi momenti di crisi e proprio durante una temporanea riappacificazione tra i due nacque il primo figlio del cantante, Igor, nel 1970, quando la relazione con Giuliana era già iniziata. Una situazione complessa che Peppino raccontò anni dopo in un’intervista al Corriere della Sera: "Ci eravamo sposati a 20 anni, era una modella, la vidi ballare con William Holden a Ischia e le dedicai una canzone. Il giorno dopo la trovo al locale con un leoncino in braccio. Se l’era fatto prestare per far colpo. Col senno di poi, è stato più un amore da show che di sostanza, l’opposto che con Giuliana, di buona famiglia, biologa".

Parlando della nascita di Igor aggiunse: "Successe pure che ebbi una rentrée di una notte con Roberta e nacque il mio primo figlio. Fu un trauma, ma Giuliana era molto avanti di mentalità e capì". Dopo il divorzio da Roberta Stoppa, arrivato nel 1976, Peppino sposò Giuliana nel 1978. Dal loro matrimonio nacquero i figli Edoardo e Dario. La coppia rimase unita per oltre quarant’anni, diventando il punto fermo della vita privata dell’artista.

L’amore ostacolato tra Peppino di Capri e la seconda moglie

La relazione con Giuliana, però, non fu accolta subito con entusiasmo dall’ambiente che circondava Peppino. In quegli anni il cantante stava attraversando una fase delicata della carriera: il legame con la giovane biologa caprese non era visto di buon occhio da alcune case discografiche, preoccupate che la sua vita privata potesse influire sulla sua immagine pubblica. Quell’amore arrivava infatti in un momento complicato, tra la crisi del matrimonio con Roberta Stoppa e le difficoltà professionali di un artista che aveva già conosciuto il grande successo ma cercava un nuovo equilibrio. Proprio accanto a Giuliana, però, Peppino trovò la stabilità che gli permise di ripartire: la loro relazione diventò negli anni un punto fermo anche nella sua vita artistica.

La morte di Giuliana Gagliardi e la decisione di non andare ai funerali

La morte di Giuliana, avvenuta il 4 luglio 2019 a 68 anni dopo una malattia, rappresentò uno dei momenti più dolorosi della vita di Peppino Di Capri. Il cantante scelse però di non partecipare al funerale della moglie, spiegando una decisione che aveva già preso anche dopo la morte della madre.

"Ho visto il funerale dalla curva che porta a casa. Già quando morì mia madre non andai. Volevo ricordarla viva".

Una scelta che non significava distacco, ma il suo modo personale di affrontare il dolore. "Ti torna in mente tutto, scorri una vita insieme. Dopo, la musica mi ha aiutato. Mi ha tenuto impegnato".

Peppino Di Capri, gli ultimi anni: il legame con i figli e la morte

Dopo la scomparsa di Giuliana, la famiglia raccontò quanto fosse cambiata la vita del cantante. Il figlio Edoardo, lo scorso marzo, nel salotto tv di La Volta Buona spiegò che quel lutto aveva colpito profondamente il padre, modificando e rinsaldando anche il rapporto con i suoi figli.

"Quando mamma è mancata è crollato un po’ il castello, era la regina della casa. Papà si è sentito molto solo, eravamo nel bel mezzo del Covid, c’erano anche i contatti da limitare". Secondo Edoardo, proprio la musica rimase la forza capace di sostenerlo: "Da quel periodo di difficoltà si è poi salvato grazie alla musica come d’altronde fa da 80 anni". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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