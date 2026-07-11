Addio a Peppino Di Capri, ecco il film che ha svelato i segreti della sua vita e commosso tutta l'Italia: è gratis su RaiPlay
Il celebre cantante è morto oggi all'età di 87 anni, ma su Raiplay è possibile rivivere la sua carriera e i retroscena della sua vita privata in un film evento
È un giorno triste per il mondo della musica: Peppino di Capri è scomparso all’età di 87 anni, lasciando l’Italia priva di quel rivoluzionario gentile che ha fatto conoscere al mondo un nuovo modo di fare musica. C’è però un modo semplice e veloce (e anche gratuito) per rivivere la sua grande carriera e per meglio conoscere l’uomo dietro l’artista, ed è il film disponibile su Raiplay dal titolo Champagne – Peppino Di Capri, che prende chiaramente nome dalla canzone più celebre del suo repertorio.
Champagne, su Raiplay, è la celebrazione di Peppino Di Capri: i retroscena del film
Si tratta di un film che va ben oltre la semplice celebrazione dei suoi successi, ma che regala anzi al pubblico un ritratto intimo fatto di grandi rinascite e fragilità nascoste. Al timone troviamo la regista Cinzia Th Torrini. Prima di accendere le telecamere, la regista ha voluto incontrare di persona il musicista. Tra i due è scattata un’intesa immediata e sincera, un’empatia che ha spinto Peppino a confessarsi a cuore aperto, consegnandole i ricordi dei suoi trionfi ma anche i dettagli dei suoi periodi più bui.
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La storia di Peppino di Capri , nome d’arte di Giuseppe Faiella, comincia dal contesto storico di un’Italia ferita dalla Seconda Guerra Mondiale. Fin da bambino, dimostra un talento fuori dal comune: ad appena quattro anni siede già al pianoforte, esibendosi per i soldati americani di stanza sull’isola. Con la sua band, i Rockers, Peppino è stato il primo a far ballare l’Italia con i ritmi americani e ha vissuto un’avventura che da sola varrebbe un intero film: aprire i leggendari concerti italiani dei Beatles.
La sfida più grande del film era dare un volto e una voce a un mito. La scelta è caduta su Francesco Del Gaudio, che ha affrontato una preparazione intensissima, studiando duramente per cantare e suonare il pianoforte dal vivo. La somiglianza artistica è diventata talmente impressionante che lo stesso Peppino, ascoltando i provini audio, è rimasto a bocca aperta, faticando a credere che non si trattasse di una vecchia registrazione della sua voce.
L’amore tormentato di Peppino Di Capri e non solo
La bellezza della pellicola sta anche nel fatto di riuscire a raccontare il lato umano e vulnerabile dell’artista senza filtri. Si parla di temi personali come il legame tormentato con la prima moglie, Roberta Stoppa, un amore difficile che però ha regalato alla musica italiana un capolavoro immortale come Roberta. Champagne è, insomma, un film imperdibile per chi vuole conoscere la carriera di Peppino Di Capri ma, soprattutto, com’era l’uomo dietro il successo.
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