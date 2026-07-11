Peppino Di Capri e l’eredità (milionaria): la villa da sogno, le case e il patrimonio ricchissimo di diritti. A chi va tutto Tra ville da sogno, case, diritti d'autore e il marchio costruito in oltre 60 anni di carriera, ecco chi eredita il patrimonio lasciato da Peppino Di Capri.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Con la scomparsa di Peppino Di Capri si chiude un’era della musica italiana, ma si apre un altro capitolo: quello dell’eredità. Un patrimonio che va ben oltre i ricordi e la nostalgia, fatto di ville esclusive affacciate sui golfi più belli d’Italia, diritti discografici che continuano a generare introiti, un’etichetta indipendente fondata mezzo secolo fa e persino un brand personale tutto da valorizzare. A raccogliere tutto questo saranno i suoi tre figli. Ma di cosa si tratta esattamente? Tutti i dettagli.

Eredità Peppino Di Capri, a chi va il ricchissimo patrimonio del cantante

Con la scomparsa di Peppino di Capri si chiude un capitolo importante della musica italiana. L’artista, morto a 86 anni dopo una lunga malattia, lascia ai suoi eredi non solo un repertorio che continua a riscuotere successo, ma anche un patrimonio costruito in decenni di carriera. Le sue canzoni più celebri, tra cui "Champagne" e "Roberta", continuano infatti a generare introiti grazie ai diritti d’autore, ai passaggi in radio e televisione e al loro utilizzo in film, spot pubblicitari ed eventi. A questi si aggiunge il valore della "Splash", l’etichetta discografica fondata nel 1970 a Capri, che ha prodotto gran parte dei suoi successi e conserva i master originali delle registrazioni.

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Tra i beni più preziosi figura anche Villa Castiglione, la storica dimora sull’isola di Capri dove il cantante ha vissuto gli ultimi anni e dove si è spento. La residenza, dotata di piscina, vista sui due golfi e arricchita da numerosi dipinti realizzati dallo stesso artista, avrebbe un valore di diversi milioni di euro. Dopo la morte della moglie, l’intero patrimonio, compresi i diritti legati al nome e all’immagine di Peppino di Capri, passerà ai suoi tre figli, Igor, Edoardo e Dario, che in futuro gestiranno anche eventuali iniziative dedicate alla memoria del celebre cantautore.

Peppino Di Capri, l’eredità culturale che lascia un pilastro della musica

La scomparsa di Peppino di Capri segna la fine di un’epoca per la musica italiana. Nel corso della sua lunga carriera ha saputo raccontare, attraverso le sue canzoni, i cambiamenti vissuti dall’Italia, accompagnandone la crescita sociale e culturale. Il suo stile, nato dall’incontro tra la tradizione napoletana e sonorità moderne, ha conquistato il pubblico di diverse generazioni. Per questo motivo il suo repertorio resta un patrimonio preziosissimo della nostra musica, capace ancora oggi di suscitare emozioni e di evocare i ricordi di un intero Paese. Un pilastro di cui l’Italia e il mondo sentiranno la mancanza: un esempio a cui le nuove generazioni, dovrebbero ispirarsi. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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