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Peppino Di Capri, la causa della morte e l'ultima esibizione da brividi

Dalla lunga malattia all'ultima esibizione nella sua Capri: gli ultimi capitoli della vita del grande Peppino Di Capri, morto oggi all'età di 87 anni.

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Redazione

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peppino di capri causa morte
IPA

La sua voce ha attraversato oltre sei decenni di musica italiana, accompagnando intere generazioni con brani diventati autentici classici. Da "Champagne" a "Roberta", passando per "St. Tropez Twist", Peppino Di Capri, morto oggi – 11 luglio – all’età di 87 anni – ha saputo rinnovarsi senza mai perdere il suo stile elegante e inconfondibile. Ora che il sipario si è definitivamente chiuso sulla sua straordinaria carriera, cresce la curiosità attorno agli ultimi anni dell’artista: quale malattia lo aveva colpito? E quando è stata la sua ultima esibizione davanti al pubblico? Due aspetti che raccontano con discrezione gli ultimi capitoli della vita di uno dei grandi protagonisti della canzone italiana.

Addio Peppino Di Capri, la malattia e la causa della morte

Negli ultimi anni Peppino Di Capri aveva scelto di vivere lontano dai riflettori, mantenendo riservate le proprie condizioni di salute. Le informazioni diffuse dopo la sua scomparsa parlano di una lunga malattia, affrontata con grande discrezione fino agli ultimi giorni. Non sono stati resi noti dettagli ufficiali sulla patologia che lo aveva colpito, una scelta rispettata anche dalla famiglia.

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L’artista si è spento nella sua amata Capri, l’isola che gli aveva dato i natali e con la quale aveva mantenuto un legame fortissimo per tutta la vita. Accanto all’immenso patrimonio musicale lascia anche il ricordo di un interprete capace di attraversare epoche diverse, conquistando il pubblico con uno stile raffinato e senza tempo.

Nel corso della sua carriera Peppino Di Capri è stato protagonista di pagine importanti della musica italiana. Ha partecipato 15 volte al Festival di Sanremo vincendolo due volte: nel 1973 con "Un grande amore e niente più" e nel 1976 con "Non lo faccio più", ricevendo inoltre prestigiosi riconoscimenti istituzionali per il contributo dato alla cultura del Paese. Un percorso artistico che lo ha reso uno dei volti più amati della musica leggera italiana del XX secolo.

L’ultima esibizione in pubblico di un mito della musica italiana

L’ultimo incontro con il pubblico ha assunto oggi un significato ancora più profondo. Circa un anno prima della sua scomparsa, nel luglio 2025, Peppino Di Capri era aveva presenziato alla manifestazione "Il Cinema in Certosa", ospitata nello storico complesso della Certosa di San Giacomo, a Capri. Nel corso della serata-tributo, organizzata per celebrare la sua lunga carriera, l’artista aveva interpretato ancora una volta "Champagne", la sua canzone più amata, regalando ai presenti un momento destinato a restare nella memoria dei suoi fan. Quella performance, intensa e ricca di emozione, è diventata con il tempo il suo ultimo saluto musicale al pubblico e proprio in queste ore dopo la sua morte il video di quell’esibizione sta diventando virale sul web.

Durante l’evento era stato inoltre presentato il film televisivo "Champagne – Peppino Di Capri", dedicato alla sua vita e trasmesso lo scorso anno in prima serata su Rai 1. Nessuno poteva immaginare che quella sarebbe rimasta la sua ultima esibizione pubblica, ma oggi quelle immagini assumono un valore speciale: quello dell’ultimo applauso tributato a un artista che ha scritto una pagina fondamentale della storia della musica italiana e che continuerà a vivere attraverso le sue canzoni.

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