Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Peppe Vessicchio a Sanremo, l’ultimo omaggio al maestro simbolo del Festival: la scelta della famiglia

Nella città dei fiori nasce Casa Vessicchio: uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Peppe Vessicchio a Sanremo, l’ultimo omaggio al maestro simbolo del Festival
Ufficio Stampa e Comunicazione Parole e Dintorni

A meno di un anno dalla sua morte, a Sanremo si sceglie di rendere omaggio a Peppe Vessicchio. Mentre ormai manca pochissimo all’inizio del 76esimo Festival della canzone italiana, nella cittadina ligure è tutto pronto per ricordare con i dovuti onori il maestro che ha contribuito a rendere grande la kermesse all’Ariston. Scomparso all’età di 69 anni lo scorso 8 novembre, Vessicchio è stato senza dubbio una delle figure simbolo del Festival, competizione a cui era molto legato, specialmente come incontro di arte, passioni e idee. Ed è su questa scia che lo stesso maestro aveva pensato di creare proprio a Sanremo una realtà permanente dove la creatività potesse trovare dimora. È così nata Casa Vessicchio, un progetto ideato, voluto e sviluppato insieme all’artista, e pensato come uno spazio aperto alla formazione e all’incontro tra le arti, che aprirà i battenti dal 23 al 28 febbraio nella città dei fiori.

Sanremo, nasce Casa Vessicchio, un omaggio al maestro

Mentre sul palco dell’Ariston è quasi tutto pronto per l’esibizione dei 30 big in gara di questa edizione, la città di Sanremo sta per accogliere Casa Vessicchio, un progetto fortemente voluto anche dal maestro e che vedrà luce sul Lungomare Vittorio Emanuele II: un posto pensato come uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti, che trova anche il pieno accordo della famiglia Vessicchio.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il progetto è stato portato a compimento nel pieno rispetto della visione del Maestro: un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio, pensato per accogliere incontri, eventi e momenti di crescita condivisa. Uno spazio vivo, dove cultura e creatività dialogano naturalmente con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino.

Durante la settimana sanremese, dal 23 al 28 febbraio 2026, Casa Vessicchio ospiterà diversi format, diventando un punto di riferimento per artisti, appassionati e professionisti, e un ambiente capace di unire formazione, intrattenimento e valorizzazione dei talenti emergenti, con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare le proprie passioni.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Peppe Vessicchio, l’ultimo libro su Mozart e l'amore per i ragazzi

Peppe Vessicchio, l’ultimo libro su Mozart e l'amore per i ragazzi

Peppe Vessicchio è scomparso all'età di 69 anni a pochi giorni dall'uscita del suo u...
Peppe Vessicchio

Peppe Vessicchio, il dolore della figlia adottiva non va via: "Voleva darmi il suo cognome. L'occhiolino a Sanremo era per me"

A La volta buona un racconto ricco di aneddoti e segreti sulla vita del celebre Maes...
Da Amazon un regalo ai fan di Peppe Vessicchio e un ultimo saluto al grande Maestro

Amazon fa un regalo inaspettato ai fan di Peppe Vessicchio: l'omaggio musicale al grande Maestro

Amazon Music celebra il Maestro Peppe Vessicchio con una playlist composta dai brani...
Beppe Vessicchio cause morte

Addio a Peppe Vessicchio, le cause della morte improvvisa a 69 anni

È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutt...
peppe vessicchio morto reazioni vip e social

Morto Peppe Vessicchio, il dolore del web: “Sanremo non sarà più lo stesso”

Morto Peppe Vessicchio, lutto sui social e a Sanremo: i messaggi di cordoglio di Gio...
Peppe Vessicchio, chi è la figlia Alessia: “La mia nota più bella”

Peppe Vessicchio, chi è la figlia Alessia: “La mia nota più bella”

Peppe Vessicchio vanta una carriera di grandi successi, ma ha sempre considerato il ...
Peppe Vessicchio morto addio amici vip fiorello, conti morandi

Peppe Vessicchio, da Fiorello ad Amadeus: "Abbiamo riso fino a pochi giorni fa", l'addio degli amici vip

Il celebre direttore d’orchestra morto oggi lascia un vuoto nel mondo della musica i...
Beppe Vessicchio

Peppe Vessicchio morto, l'ultima intervista a Verissimo e l’indizio sul problema di salute: "I miei polmoni non sono sanissimi"

Peppe Vessicchio è morto oggi all’ospedale San Camillo di Roma. A Verissimo parlò de...
Peppe Vessicchio

Peppe Vessicchio, le lacrime della figlia Alessia in Tv: “Morire così è terribile". La malattia tenuta nascosta

Stando a fonti vicine alla famiglia, il direttore d'orchestra sarebbe stato malato d...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Peppe Vessicchio

Peppe Vessicchio
Malika Ayane

Malika Ayane
Ditonellapiaga

Ditonellapiaga
Sayf

Sayf

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963