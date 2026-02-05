Peppe Vessicchio a Sanremo, l’ultimo omaggio al maestro simbolo del Festival: la scelta della famiglia Nella città dei fiori nasce Casa Vessicchio: uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti.

A meno di un anno dalla sua morte, a Sanremo si sceglie di rendere omaggio a Peppe Vessicchio. Mentre ormai manca pochissimo all’inizio del 76esimo Festival della canzone italiana, nella cittadina ligure è tutto pronto per ricordare con i dovuti onori il maestro che ha contribuito a rendere grande la kermesse all’Ariston. Scomparso all’età di 69 anni lo scorso 8 novembre, Vessicchio è stato senza dubbio una delle figure simbolo del Festival, competizione a cui era molto legato, specialmente come incontro di arte, passioni e idee. Ed è su questa scia che lo stesso maestro aveva pensato di creare proprio a Sanremo una realtà permanente dove la creatività potesse trovare dimora. È così nata Casa Vessicchio, un progetto ideato, voluto e sviluppato insieme all’artista, e pensato come uno spazio aperto alla formazione e all’incontro tra le arti, che aprirà i battenti dal 23 al 28 febbraio nella città dei fiori.

Sanremo, nasce Casa Vessicchio, un omaggio al maestro

Mentre sul palco dell’Ariston è quasi tutto pronto per l’esibizione dei 30 big in gara di questa edizione, la città di Sanremo sta per accogliere Casa Vessicchio, un progetto fortemente voluto anche dal maestro e che vedrà luce sul Lungomare Vittorio Emanuele II: un posto pensato come uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti, che trova anche il pieno accordo della famiglia Vessicchio.

Il progetto è stato portato a compimento nel pieno rispetto della visione del Maestro: un luogo di vita, arte, divertimento, divulgazione e scambio, pensato per accogliere incontri, eventi e momenti di crescita condivisa. Uno spazio vivo, dove cultura e creatività dialogano naturalmente con il piacere della convivialità, del buon cibo e del buon vino.

Durante la settimana sanremese, dal 23 al 28 febbraio 2026, Casa Vessicchio ospiterà diversi format, diventando un punto di riferimento per artisti, appassionati e professionisti, e un ambiente capace di unire formazione, intrattenimento e valorizzazione dei talenti emergenti, con l’obiettivo di offrire opportunità ai giovani artisti e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi al mondo dell’arte o coltivare le proprie passioni.

