Peppe Vessicchio morto, le ultime parole in Tv e l’indizio sul problema di salute: "I miei polmoni non sono sanissimi"
Peppe Vessicchio è morto oggi all’ospedale San Camillo di Roma. A Verissimo parlò della sua infanzia a Bagnoli e dell'amianto che costò la vita al padre.
L’Italia intera è in lutto perché proprio questo pomeriggio ci ha lasciato Beppe Vessicchio, l’iconico direttore d’Orchestra, arrangiatore e volto televisivo. Si è spento all’età di 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite interstiziale. In molti lo hanno conosciuto anche grazie ad Amici di Maria De Filippi, talent di cui era spesso ospite. I funerali si terranno in forma strettamente privata, come voluto dalla famiglia. Nella sua ultima intervista a Verissimo aveva parlato della sua infanzia e, già qualche anno fa, aveva accennato a una sua problematica di salute legata ai polmoni.
Morto Beppe Vessicchio, l’ultima intervista a Verissimo: "Mio padre è una vittima dell’amianto"
La sua morte lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori: Beppe Vessicchio ci ha lasciato e non ci sembra vero. Nella sua ultima intervista a Verissimo, risalente alla scorsa edizione, il direttore d’Orchestra aveva raccontato la sua storia e di aver perso suo padre a causa dell’amianto: "Mio padre è una vittima dell’amianto", spiegando che nessuno della sua famiglia sapeva del pericolo che correvano nel vivere in quella zona: "Noi non lo sapevamo. Ma un indizio c’era: regalavano il latte ai dipendenti perché il latte avrebbe dovuto depurare". Inoltre, Vessicchio aveva spiegato anche che non aveva perso solo sua padre per l’amianto ma anche alcuni amici: "Il luogo in cui sono nato e cresciuto era pieno di ragazzi, molti di loro non ci sono più". E poi riferendosi ai suoi polmoni: "I miei polmoni sono compromessi ovviamente, non sono i polmoni di una persona che sta in equilibrio ma penso che la musica ci dà un grosso aiuto anche a sostenere tutto questo. La nostra è una famiglia che ama la musica e quindi credo che lo stesso destino valga per mia sorella e mio fratello".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Beppe Vessicchio, gli indizi sulla sua malattia in un’intervista al Corriere della Sera
Beppe Vessicchio non aveva mai parlato pubblicamente a una sua possibile malattia ma, in un’intervista al Corriere della Sera risalente al 2022, il direttore d’Orchestra aveva accennato a una problematica di salute legata all’apparato polmonare: "Non fumo, non potrei permettermelo, ho 65 anni ma polmoni non perfetti". E ha poi proseguito: "Sono nato e cresciuto a Bagnoli, papà era un funzionario dell’ex Eternit. Amianto dappertutto. Stavamo in un comprensorio di palazzine, quattro famiglie: i superstiti oggi sono pochi. Io, mio fratello e mia sorella giocavamo con le vasche d’amianto. Poi c’erano anche gli aghi di ferro dell’Italsider: noi bambini ci divertivamo a riempire dei sacchi di terriccio e poi a passarci sotto dei magneti. Vedevamo gli aghetti". Il giornalista aveva poi chiesto a Vessicchio: "Lei ha preso il Covid, qualche settimana fa. Ha avuto paura?" E il direttore: "Diciamo che i miei polmoni non sono sanissimi. Papà è morto per complicazioni respiratorie, mia madre di tumore".
Potrebbe interessarti anche
Addio a Peppe Vessicchio, le cause della morte improvvisa a 69 anni
È morto all’età di 69 anni il celebre direttore d’orchestra e volto televisivo: lutt...
Morto Peppe Vessicchio, il dolore dei vip e del web: “Sanremo non sarà più lo stesso”
Morto Peppe Vessicchio, lutto sui social e a Sanremo: i messaggi di cordoglio di Gio...
Peppe Vessicchio, chi è la figlia Alessia: “La mia nota più bella”
Peppe Vessicchio vanta una carriera di grandi successi, ma ha sempre considerato il ...
Diane Keaton, com’è morta davvero: la famiglia svela la malattia che le è stata fatale
A distanza di qualche giorno dalla scomparsa dell’amatissima attrice, la famiglia ha...
Tu si que vales, le pagelle: De Filippi non cede mai (5), Ferilli in lacrime (8), Bonolis crea caos (7)
Nella puntata del 27 settembre esibizioni meravigliose, ma anche qualche flop, emozi...
Malena rinasce a 'Verissimo': "Finalmente sono Filomena". Le lacrime per la madre
Ospite di Silvia Toffanin, Malena parla della sua 'rinascita' e della madre, nuovame...
Franco Baresi, l’annuncio dopo l’operazione e la malattia: da Maldini a Salvini, i messaggi dei vip. Come sta
La leggenda rossonera ha pubblicato un post tranquillizzando tutti in casa Milan e n...
Diane Ladd, le cause della morte e la grave malattia. Parla la figlia Laura Dern
È morta a 89 anni l’attrice Diane Ladd, tre volte candidata all’Oscar e madre di Lau...