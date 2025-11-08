Trova nel Magazine
Peppe Vessicchio morto, le ultime parole in Tv e l’indizio sul problema di salute: "I miei polmoni non sono sanissimi"

Peppe Vessicchio è morto oggi all’ospedale San Camillo di Roma. A Verissimo parlò della sua infanzia a Bagnoli e dell'amianto che costò la vita al padre.

L’Italia intera è in lutto perché proprio questo pomeriggio ci ha lasciato Beppe Vessicchio, l’iconico direttore d’Orchestra, arrangiatore e volto televisivo. Si è spento all’età di 69 anni all’ospedale San Camillo di Roma, a causa di alcune complicazioni dovute a una polmonite interstiziale. In molti lo hanno conosciuto anche grazie ad Amici di Maria De Filippi, talent di cui era spesso ospite. I funerali si terranno in forma strettamente privata, come voluto dalla famiglia. Nella sua ultima intervista a Verissimo aveva parlato della sua infanzia e, già qualche anno fa, aveva accennato a una sua problematica di salute legata ai polmoni.

Morto Beppe Vessicchio, l’ultima intervista a Verissimo: "Mio padre è una vittima dell’amianto"

La sua morte lascia un vuoto incolmabile nei nostri cuori: Beppe Vessicchio ci ha lasciato e non ci sembra vero. Nella sua ultima intervista a Verissimo, risalente alla scorsa edizione, il direttore d’Orchestra aveva raccontato la sua storia e di aver perso suo padre a causa dell’amianto: "Mio padre è una vittima dell’amianto", spiegando che nessuno della sua famiglia sapeva del pericolo che correvano nel vivere in quella zona: "Noi non lo sapevamo. Ma un indizio c’era: regalavano il latte ai dipendenti perché il latte avrebbe dovuto depurare". Inoltre, Vessicchio aveva spiegato anche che non aveva perso solo sua padre per l’amianto ma anche alcuni amici: "Il luogo in cui sono nato e cresciuto era pieno di ragazzi, molti di loro non ci sono più". E poi riferendosi ai suoi polmoni: "I miei polmoni sono compromessi ovviamente, non sono i polmoni di una persona che sta in equilibrio ma penso che la musica ci dà un grosso aiuto anche a sostenere tutto questo. La nostra è una famiglia che ama la musica e quindi credo che lo stesso destino valga per mia sorella e mio fratello".

Beppe Vessicchio, gli indizi sulla sua malattia in un’intervista al Corriere della Sera

Beppe Vessicchio non aveva mai parlato pubblicamente a una sua possibile malattia ma, in un’intervista al Corriere della Sera risalente al 2022, il direttore d’Orchestra aveva accennato a una problematica di salute legata all’apparato polmonare: "Non fumo, non potrei permettermelo, ho 65 anni ma polmoni non perfetti". E ha poi proseguito: "Sono nato e cresciuto a Bagnoli, papà era un funzionario dell’ex Eternit. Amianto dappertutto. Stavamo in un comprensorio di palazzine, quattro famiglie: i superstiti oggi sono pochi. Io, mio fratello e mia sorella giocavamo con le vasche d’amianto. Poi c’erano anche gli aghi di ferro dell’Italsider: noi bambini ci divertivamo a riempire dei sacchi di terriccio e poi a passarci sotto dei magneti. Vedevamo gli aghetti". Il giornalista aveva poi chiesto a Vessicchio: "Lei ha preso il Covid, qualche settimana fa. Ha avuto paura?" E il direttore: "Diciamo che i miei polmoni non sono sanissimi. Papà è morto per complicazioni respiratorie, mia madre di tumore".

