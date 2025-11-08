Peppe Vessicchio, chi è la figlia Alessia: “La mia nota più bella” Peppe Vessicchio vanta una carriera di grandi successi, ma ha sempre considerato il suo orgoglio più grande la figlia Alessia, a cuii era legatissimo

CONDIVIDI

La morte di Peppe Vessicchio lascia certamente un vuoto importante nella musica e negli artisti che avevano avuto modo di collaborare con lui, ma anche nel pubblico che lo ha spesso seguito in Tv, al Festival di Sanremo e non solo, apprezzandone le doti professionali e umane.

Nonostante la popolarità, lui è sempre stato riservatissimo, per questo si sa pochissimo della sua vita privata, che lui ha sempre cercato di custodire con cura. Le donne della sua vita sono state due, la moglie Enrica, con cui vantava un’unione solidissima, e la figlia Alessia, di cui lui era estremamente orgoglioso, non a caso amava definirla "la mia nota più bella".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Peppe Vessicchio morto, chi è la figlia Alessia

Definire Peppe Vessicchio il direttore d’orchestra più amato non è eccessivo, a colpire il pubblico era certamente il suo talento e la capacità di supportare i cantanti con cui ha collaborato, ma anche il suo lato ironico. Pochissime sono però le notizie trapelate nel corso del tempo sulla sua vita privata.

Il maestro ha avuto un grande amore, quello con Enrica, diventata sua moglie nel 1989, dopo 12 anni di fidanzamento. A unirli era la comune origine campana, oltre che l’amore per la musica. Dal loro amore è nata una figlia, Alessia, che ha sempre cercato restare il più possibile lontano dalle luci dei riflettori. Alessia a sua volta ha messo al mondo una bimba di nome Teresa, prima nipotina del maestro, che ha avuto due figlie, Vessicchio era quindi bisnonno. Vessicchio ha sempre rispettato il desiderio di riservatezza della figlia, definirla "la mia nota più bella" lascia intendere come lui fosse orgoglioso di lei, evidentemente molto di più delle tante soddisfazioni che è riuscito a ritagliarsi in ambito lavorativo, con l’affetto tipico di un padre.

Insomma, lo scomparso direttore d’orchestra era letteralmente circondato dalle donne. Anzi, per non smentirsi aveva anche un cane. anche lui femmina, cosa che lo ha portato a scherzare con l’ironia che lo ha sempre caratterizzato e che ha contribuito a farlo entrare nel cuore del pubblico.

"Essere nonno è una seconda paternità con un grado di maturità completamente diverse. – aveva detto in un’intervista a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ -. Essere bisnonno? Una gioia ulteriore. Tutte donne e non è facile perché il mondo femminile ha i suoi codici; anche il cane è femmina (ha detto ridendo, ndr)".

Vessicchio non ha però mai amato la mondanità, preferiva trascorrere il suo tempo libero con i suoi cari, tra la casa romana e i soggiorni nel Sud, dedicandosi al giardino e alla lettura, entrambe sue grandi passioni.

Potrebbe interessarti anche