Da Amazon un regalo ai fan di Peppe Vessicchio: l'ultimo saluto al grande Maestro Amazon Music celebra il Maestro Peppe Vessicchio con una playlist composta dai brani più celebri che ha arrangiato nella sua trentennale carriera a Sanremo

Il mondo della musica italiana e non solo è in lutto: l’8 novembre scorso è scomparso il Maestro Peppe Vessicchio, storico direttore d’orchestra (e non solo) del Festival di Sanremo. Con la musica nel sangue e nelle orecchie sin da piccolo, ha collaborato come arrangiatore con una miriade di grandissimi artisti, aiutando a comporre pezzi che hanno fatto la storia. Come ultimo regalo per i suoi fan, e un ultimo saluto a lui, Amazon Music ha reso disponibile la playlist "Dirigie il Maestro Peppe Vessicchio", composta proprio da tutti i brani a cui aveva lavorato.

La storia di Peppe Vessicchio in una playlist

La playlist "Dirige il Maestro Peppe Vessicchio", resa disponibile da Amazon Music come ultimo addio per lui e come regalo per i fan, raccoglie gran parte dei capolavori che il Maestro, come arrangiatore, ha aiutato a comporre. Apre Chiamami ancora amore, con cui Vessicchio ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2011 dirigendo un altro maestro, o meglio un professore, Roberto Vecchioni. Con te partirò testimonia il sodalizio con un gigante della lirica come Andre Bocelli, mentre Rosanna, di Nino Buonocuore, ricorda uno dei primi periodi di Vessicchio, quando a Napoli ha contribuito a realizzare dischi, appunto, di Buonocuore, ma anche di Edoardo Bennato e Peppino di Capri.

Ben due i pezzi realizzati con gli Elio e le Storie Tese, La canzone mononota, sull’album Arrivedorci, e La terra dei cachi, su Gattini. Proseguendo troviamo i lavori con Zucchero, Canzone triste (Canzone d’Amore), e con Mario Biondi, Rivederti. Ma anche con Max Gazzè, Una Musica può fare, e con Ron, Almeno Pensami. Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti per celebrare un ultima volta ancora un gigante della musica italiana.

Trent’anni al servizio del Festival

Dal 1990 per circa 30 anni, la bacchetta del Maestro Beppe Vessicchio ha diretto l’orchestra del Festival di Sanremo, in cui ha trionfato come direttore in quattro occasioni. La prima è stata nel 2000, anno in cui ha anche ricevuto il premio dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti, con Sentimento assieme agli Avion Travel. Nel 2003 ha replicato con Per dire di no di Alexia. Nel 2010 è stato il turno di Valerio Scanu col brano Per tutte le volte che, mentre l’ultima, nel 2011, è avvenuta appunto col professor Vecchioni e la canzone Chiamami ancora amore.

La qualità dei suoi arrangiamenti gli è valsa ben tre premi della critica, nel 1994, 1997 e 2000.

