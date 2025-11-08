Peppe Vessicchio, da Fiorello ad Amadeus: "Abbiamo riso fino a pochi giorni fa", l'addio degli amici vip Il celebre direttore d’orchestra morto oggi lascia un vuoto nel mondo della musica italiana: amici e colleghi lo ricordano con affetto e commozione.

La morte di Peppe Vessicchio, scomparso oggi 8 novembre a Roma a causa di una polmonite interstiziale, ha scosso il mondo della musica e della televisione italiana. Il celebre direttore d’orchestra campano lascia un vuoto enorme tra colleghi, fan e appassionati di musica.

Addio a Peppe Vessicchio, le parole di Fiorello, Gianni Morandi e degli altri vip

Molti artisti hanno voluto ricordare Vessicchio con parole di affetto. Lo showman Fiorello, che più volte è stato protagonista di siparietti in Tv insieme al maestro, ha scritto: "Ti abbiamo amato tutti". Fabio Fazio ha commentato: "Sconvolto", spiegando: "Sono sconvolto, lo aspettavo per il libro su Mozart a Che Tempo Che Fa". Anche Amadeus, direttore artistico del Festival di Sanremo per cinque anni, ha voluto condividere il suo cordoglio: "Abbiamo riso e scherzato fino a pochi giorni fa".

Il mondo dello spettacolo si è espresso in modo unanime nel ricordare il maestro. Il conduttore Carlo Conti ha affermato: "Con il maestro Vessicchio se ne va un altro grande protagonista del festival e della musica italiana. Con il suo carattere, la sua immagine, il suo carisma e la sua professionalità era diventato un’istituzione. Per alcuni anni ho avuto il privilegio di condividere con lui anche le scelte musicali per lo Zecchino d’Oro e ho avuto l’occasione di apprezzare da vicino la grande competenza. Dobbiamo essere grati per il suo importante contributo alla musica italiana e al successo di tanti artisti".

Anche Il rapper Fedez, tramite Instagram Stories, voluto salutare Vessicchio: "Ciao Maestro, che brutto colpo. Grazie per esserci stato in un momento difficile della mia vita. Felice ed onorato di aver condiviso tanti bei ricordi insieme. Non mi sembra vero".

Il cantante Gianni Morandi ha detto: "La tua professionalità, la tua umanità e il tuo sorriso resteranno sempre con noi. Ciao Peppe". La cantante Alessandra Amoroso, invece, lo ha ricordato con queste parole: "Non ci credo. Ti voglio bene maestro. Per sempre il tuo ‘cavallo pazzo'", accompagnando un tenero scatto con il maestro.

La scomparsa di Vessicchio ha lasciato un vuoto anche tra i cittadini e gli artisti che lo hanno conosciuto o ammirato nei tanti anni di carriera. Il direttore d’orchestra era diventato un volto iconico per il Festival di Sanremo e per programmi come Amici, conquistando il pubblico con la sua simpatia e la sua maestria musicale.

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha commentato: "Mi colpisce molto la notizia della morte di Peppe Vessicchio, sono molto dispiaciuto. Non ho avuto il piacere di conoscerlo di persona, ma ha rappresentato tanto per il Festival e per la città di Sanremo, certamente un personaggio prestigioso che se ne va"

