Peppe Iodice, svolta dopo il caso Mammucari: il debutto al cinema spiazza tutti

Peppe Iodice, colpo di grazia a Teo Mammucari: il debutto al cinema lascia tutti senza parole Dopo il caso Mammucari, Peppe Iodice ha ufficialmente debuttato al cinema con il suo primo film e i risultati sono spiazzanti: cos'è successo

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Dopo la polemica nata per il botta e risposta con Teo Mammucari a Domenica In, l’attenzione sull’esordio di Peppe Iodice al cinema è salita alle stelle. Il comico napoletano ha infatti debuttato al cinema il 19 marzo con il film Mi batte il corazon, presentato proprio nella trasmissione di Mara Venier, dopo è poi andato in scena l’episodio che tanto ha fatto discutere. A pochi giorni dal ‘caso Mammucari’, i dati dell’esordio del film di Iodice annunciano un grande successo per il comico.

Mi batte il corazon, grande successo per il film di Peppe Iodice dopo la polemica con Teo Mammucari

Mi batte il corazon, nel suo primo giorno di programmazione, è stato il film italiano più visto e ha ottenuto la media incassi più alta per singola sala. In classifica generale è secondo solo al colosso internazionale Project Hail Mary. Un successo che Peppe Iodice ha festeggiato nuovamente nello studio di Mara Venier, dal quale è stato ospite anche questa domenica. "Non ho avuto occasione di invitare Mammucari. Io direi godiamoci, mi godo questo giorno memorabile, meraviglioso, sperando che domani e dopodomani sia ancora così", sono state le parole del comico a Domenica In.

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Tornando al caso Mammucari, ricordiamo che la settimana scorsa ci sono stati momenti di tensione quando Teo, tra le altre cose, ha invitato il pubblico a non guardare il film, uscito il 19 Marzo, definendolo ‘imbarazzante’. Una frase poco carina verso Peppe Iodice, che ben poco è piaciuta al pubblico e alla Venier, che lo ha infatti invitato subito a smetterla, che fosse sarcastico o meno.

Tensioni a parte, Iodice si è detto emozionato e quasi incredulo per il successo del film: "Vedere la gente ridere in sala è la soddisfazione più grande. Volevo solo regalare un po’ di leggerezza", ha ammesso con gioia su Rai 1.

La trama del film

La storia, diretta da Francesco Prisco, è una commedia originale che parla di un giornalista locale conduce una vita noiosa finché un infarto lo stronca. Il bello però arriva al funerale, quando si risveglia improvvisamente dentro la bara. Da qui inizia un’avventura assurda tra uffici burocratici e segreti che vengono a galla. Insieme a Peppe Iodice recitano Ivana Lotito e Francesco Procopio. Ci sono anche attori importanti come Gigi Savoia e Antonio Milo, oltre al debutto delle figlie di Peppe, Sofia e Gloria. La colonna sonora è di Adriano Pennino e include brani di Gigi D’Alessio e Gabriele Esposito.

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