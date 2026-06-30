È morta Penelope Keith, volto cult della serie The Good Life: la causa della morte Il cinema e la televisione britannica piangono la scomparsa di Dame Penelope Keith, icona della sitcom d’autore e volto amatissimo della sitcom “The Good Life”.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Un altro lutto colpisce il piccolo schermo britannico, privandolo di una delle interpreti più amate e identificabili degli ultimi sessant’anni. Penelope Keith, volto storico della commedia televisiva, è morta all’età di 86 anni nella casa del Surrey che ha abitato per oltre mezzo secolo. È stata la famiglia ad annunciarne la scomparsa, raccontando la sua lunga battaglia contro il cancro. Di seguito, i dettagli.

Addio a Penelope Keith star di The Good Life, la causa della morte

Penelope Keith, una delle attrici più amate della commedia televisiva britannica, è morta all’età di 86 anni nella sua casa nel Surrey dopo una lunga malattia. La famiglia ha comunicato che si è spenta serenamente, chiedendo rispetto e privacy. Nata nel 1940, si è formata alla Webber Douglas Academy of Dramatic Art e ha iniziato la carriera nella Royal Shakespeare Company. La svolta arriva con la sitcom della BBC The Good Life, dove interpreta Margo Leadbetter, ruolo che la rende celebre e le vale un Bafta nel 1977.

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La lunga carriera di Penelope Keith

Il successo continua con To The Manor Born, consolidando la sua popolarità nel panorama televisivo britannico. Ha preso parte anche a numerose altre produzioni televisive, tra cui Executive Stress, No Job For A Lady, Next Of Kin e The Norman Conquests (che le è valso un secondo Bafta). Parallelamente ha mantenuto una lunga e intensa carriera teatrale, ottenendo nel 1976 l’Olivier Award per Donkeys’ Years e continuando a recitare fino agli anni più recenti. Nel 2014 è stata nominata Dame Commander of the British Empire e nel 2016 ha condotto un documentario sulle residenze reali britanniche. La sua morte ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo, con tributi da colleghi come Felicity Kendal e Sue Perkins.

Kendal ha dichiarato: "Sono profondamente addolorata nell’apprendere della morte della mia amica Penelope. Le produzioni che abbiamo realizzato insieme rappresentano un periodo speciale delle nostre vite e hanno mostrato tutto il suo genio comico. Il mio pensiero va al suo amato Rodney: la loro è stata una grande storia d’amore e di collaborazione. Penelope era una gioia con cui lavorare e una persona meravigliosa da conoscere. Ci mancherà moltissimo". Perkins, ha affermato: "Regina, leggenda, icona. Ha dato vita ad alcuni dei personaggi più memorabili della storia delle sitcom".

La vita privata

Keith era sposata dal 1978 con Roger Timson, ha avuto due figli adottivi e ha sempre mantenuto una vita privata riservata, lontana dai riflettori. Era appassionata di giardinaggio e nota per la sua schiettezza nelle interviste, oltre che per il suo legame con la comicità e il teatro. I teatri del West End le renderanno omaggio con uno spegnimento simbolico delle luci, a riconoscimento della sua lunga carriera e del suo contributo alla cultura britannica.

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