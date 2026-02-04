Pedro Pascal salva questo film atteso dopo la 'fuga' (molto discussa) di Joaquin Phoenix: sarà lui il protagonista gay La star di The Last of Us ha rimesso in piedi il progetto, fermato dalla fuga del collega: il romance gay ambientato a LA negli anni '30 riparte

Pedro Pascal ha salvato De Noche, l’ultimo progetto targato Todd Haynes (May December, Carol e Cattive Acque). Dopo la "fuga" di Joaquin Phoenix, infatti, la produzione del film aveva subito una battuta d’arresto, per alcuni anche definitiva. L’ingresso di Pedro Pascal come nuovo protagonista ha però ridato vita a De Noche, pellicola romance gay ambientata a Los Angeles durante gli anni ’30. Al fianco della star di The Last of Us ci sarà Danny Ramirez, il "Falcon" dell’MCU, mentre alla produzione troviamo la francese MK2 Films, compagnia indipendente dietro al recente Sentimental Value di Joachim Trier.

Pedro Pascal rimpiazza Joaquin Phoenix in De Noche, l’ultimo film di Todd Haynes

Sarà Pedro Pascal a vestire i panni del protagonista nel prossimo film di Todd Haynes, De Noche, dopo l’abbandono di Joaquin Phoenix. La pellicola romance gay ambientata nella Los Angeles degli anni ’30 vedrà Pascal nei panni di un indurito detective stile "hard-boiled". Al suo fianco Danny Ramirez interpreterà il suo giovane amante, un insegnante di collegio. Mentre la città viene sopraffatta dalla corruzione, i due uomini finiscono nel mirino della macchina politica corrotta di LA e sono costretti a fuggire in Messico.

Si tratta della prima collaborazione tra Pedro Pascal e Haynes: l’attore cileno rimbalza tra produzioni ad alto budget, come I Fantastici Quattro – Le origini, e pellicole più autoriali, come Eddington e Material Love.

Una storia (moderna) di corruzione e sfruttamento

Haynes è reduce dalla candidatura all’Oscar come Miglior Film per May December. "Questa storia, con Pedro Pascal e Danny Ramirez come protagonisti, proviene da un’era, drammaticamente rilevante con la nostra, di corruzione statale, sfruttamento razziale e terrore globale", ha commentato Haynes. "Ma emerge anche come testamento all’inesplicabile potere di amore e desiderio di sopravvivere e superare anche le più irte barriere umane", ha aggiunto.

Della sceneggiatura si stanno occupando lo stesso Haynes e il suo collaboratore di sempre, Jon Raymond. La produzione è affidata a MK2 Films e Paloma Negra, assieme a Jonathan Montepare e Steven Demmler e in collaborazione con Cinetic Media. Un finanziamento arriva anche da IPR.VC come parte di una collaborazione a lungo termine con MK2, oltre che da Yggdrasil, Léger Production, Mid March, Pluto e Leaf Entertainment.

