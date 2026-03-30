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Ciro Priello dei The Jackal e Hugh Jackman hanno una cosa in comune (finalmente): il video dice davvero tutto

Ciro Priello e Arianna Craviotto prestano la voce ai protagonisti "ovini" di Pecore sotto copertura, la buffa commedia con Hugh Jackman

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Cosa ci fanno Ciro Priello e Hugh Jackman tra le pecore? Scopriamolo nel nuovo trailer di Pecore sotto copertura

Le sale cinematografiche, questa primavera, si preparano ad accogliere una sfida investigativa decisamente fuori dal comune: Eagle Pictures ha rilasciato il nuovo trailer di Pecore Sotto Copertura, un’originale commedia mystery per tutta la famiglia che promette di rivoluzionare i canoni del genere giallo con un inedito Hugh Jackman sopra le righe. La grande notizia per il pubblico italiano riguarda le voci dei protagonisti animati: saranno Ciro Priello, volto storico dei The Jackal, e la celebre doppiatrice e content creator Arianna Craviotto a dare vita rispettivamente a Mopple e Zora, le due pecore leader di un improbabile gruppo di investigatori a quattro zampe. Il film, basato sul fortunato romanzo Three Bags Full di Leonie Swann del 2005, segna il debutto alla regia di un lungometraggio live-action per Kyle Balda, già noto per il successo mondiale di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo.

Un cast di stelle tra umani e ovini

Pecore Sotto Copertura vanta un cast internazionale di altissimo profilo, guidato da Hugh Jackman nel ruolo di George, un pastore con una passione smisurata per la letteratura poliziesca. Accanto a lui recita il premio Oscar Emma Thompson, che aveva già presentato il progetto insieme a Jackman durante l’ultima edizione del CinemaCon, definendo il film un’opera dotata di grande cuore. La pellicola riunisce un gruppo di interpreti estremamente eterogeneo e amato dal pubblico: Nicholas Braun (visto in Succession), Nicholas Galitzine (protagonista di Purple Hearts e del prossimo Masters of the Universe), Molly Gordon, Hong Chau e molti altri. Questa mescolanza di talenti sottolinea l’ambizione di un progetto che punta a divertire i più piccoli senza rinunciare a una scrittura brillante capace di coinvolgere anche gli adulti, grazie a una sceneggiatura firmata da Craig Mazin.

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La trama: quando il gregge risolve il mistero

La storia ruota attorno alla figura di George, un uomo tranquillo che ogni sera, con dedizione, legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che gli animali siano semplici spettatori ignari della complessità dei racconti. La sua convinzione viene però bruscamente smentita quando un misterioso incidente sconvolge la pace della fattoria. Di fronte alla tragedia e all’apparente incapacità degli umani di fare chiarezza, le pecore decidono di prendere in mano la situazione. Trasformandosi in vere e proprie detective, il gregge inizia a seguire indizi, analizzare i sospetti tra gli abitanti della zona e dimostrare che, dietro lo sguardo mite, si nascondono menti investigative brillanti. È una rivisitazione del genere whodunit dove l’ironia e la deduzione si intrecciano in un racconto di solidarietà e coraggio.

I prossimi impegni di Hugh Jackman e l’uscita in sala

Per Hugh Jackman, Pecore Sotto Copertura rappresenta uno dei tanti progetti eterogenei che lo hanno coinvolto negli ultimi anni. L’attore australiano è stato infatti recentemente protagonista di Song Sung Blue accanto a Kate Hudson, e successivamente sarà nell’atteso The Death of Robin Hood, prodotto da A24. La produzione di Pecore Sotto Copertura è affidata a un team di veterani del settore come Lindsay Doran, Tim Bevan ed Eric Fellner. Il pubblico italiano potrà scoprire se Mopple, Zora e il resto del gregge riusciranno a risolvere l’enigma della fattoria a partire dal 7 maggio 2026, quando il film approderà ufficialmente in tutte le sale cinematografiche.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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