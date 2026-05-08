Pechino Express, la semifinale tra Tokyo e Nagoya La semifinale di Pechino Express 2026, in onda giovedì 7 maggio 2026, segna uno dei momenti decisivi dell’adventure game. Le quattro coppie ancora in gara affrontano una tappa lunga e complessa in Giappone, da Tokyo a Nara (passando per Nagoya), per un totale di oltre 6270 chilometri. In palio c’è l’accesso alla finale in programma il prossimo 14 maggio. Le squadre rimaste in gara sono: I Raccomandati, Le DJ, I Veloci e Le Albicelesti. A rendere tutto più imprevedibile arriva anche la new entry Guido Meda, presenza ingombrante che condiziona strategie e ritmi. Dopo l’addio alla Cine e l’eliminazione dei rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, la gara riparte tra tensioni, alleanze e primi calcoli tattici. Tra i momenti più riusciti della puntata, una prova commentata dalle voci della Gialappa’s Band in puro stile ’Mai dire Banzai’: una chicca apprezzata tantissimo dai fan di Pechino sul web.

Guido Meda “terzo viaggiatore" La semifinale di Pechino Express parte da Tokyo con un’atmosfera già carica di nervosismo: restano in gara DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), Veloci (Fiona May e Patrick Stevens) e Albicelesti (Candelaria e Camila Solórzano). L’ingresso di Guido Meda come “terzo viaggiatore” crea subito caos strategico. Nessuno vuole portarselo dietro e la “bandiera asciugona” diventa il primo vero malus della puntata. Già dalle prime prove si capisce che la gara non sarà solo fisica: le alleanze iniziano a pesare più della velocità.

A Shibuya scatta la guerra dei bonus Al Crossing di Shibuya esplode la prima vera competizione: scambio dei biglietti da visita con i passanti e caccia ai bonus. Le coppie si dividono tra chi accelera e chi prova a rallentare gli altri. I Raccomandati giocano d’anticipo, le DJ restano più caute, mentre le Albicelesti finiscono spesso in difficoltà negli incastri logistici. I Veloci invece mantengono un ritmo costante, quasi da gara olimpica. È qui che si iniziano a creare le prime tensioni, con le Albicelesti che promettono ai Raccomandati di buttarli fuori dalla show.

Pechino Express: Sushi, banana e caos Le prove successive alzano il livello di caos: la preparazione del sushi diventa un test di precisione sotto stress, ma è la prova della “banana tra le natiche” a diventare virale sul web. I Veloci, costretti a portare Guido Meda, vivono la situazione come una doppia penalità. Seguono la prova del collant con la mela e quella dell’insetto nel tubo, che genera ulteriori attriti tra le coppie. Tra urla, scivoloni e accuse, la semifinale si trasforma in una battaglia mentale oltre che fisica.

La prova sul treno proiettile La tappa seguente è ambientata sullo Shinkansen, il celebre treno-proiettile capace di viaggiare fino a 320 km/h. Qui le 4 coppie devono studiare gli haiku, breve componimenti poetici giapponesi. In questa prova emergono le DJ, che chiudono la giornata al comando della classifica provvisoria davanti a Raccomandati, Albicelesti e Veloci.

Liti e malus: Chanel Totti diventa samurai L’alba dell’ultimo giorno di semifinale si apre subito ad alta tensione: le DJ conquistano un’auto e scappano al comando, mentre i Veloci devono trovare il modo di liberarsi sia di Guido sia della temutissima “bandiera asciugona”. Scatta poi la prova più esplosiva: la rage room, dove le coppie devono reclutare due persone, equipaggiarle e lasciarle sfogare rabbia tra urla e oggetti in frantumi. Nel caos, Raccomandati e Albicelesti finiscono a contendersi la stessa ragazza, degenerando in lite. Strategia e fortuna si mescolano: taxi improvvisati, spostamenti rapidi e Veloci ormai inseparabili da Meda. Si arriva così da Costantino della Gherardesca, che interroga le coppie sugli haiku stidiati in treno: chi firma per primo salva la posizione, chi sbaglia paga. I Raccomandati incassano sei minuti di penalità e come se non bastasse le DJ gli assegnano anche il malus cosplay: dovranno fare autostop travestiti da samurai. Finale a Nara tra cervi, il misterioso Kappa e l’ultimo enigma verso il tappeto rosso, preceduto dal selfie obbligato con cinque cervi.

Albicelesti eliminate: chi sono i finalisti Davanti a Costantino della Gherardesca e al suo “Libro Rosso”, la semifinale di Pechino Express 2026 entra nella sua fase decisiva e più tesa. Dopo una tappa lunga e logorante, arriva il verdetto: le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo) chiudono in testa e conquistano per prime l’accesso alla finale, seguite da i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino). La classifica finale della tappa mette invece a rischio eliminazione Le Albicelesti (terze) e i Veloci (ultimi). Il verdetto spetta alle DJ, che decidono di eliminare le Albicelesti. Una decisione senza strategia che sorprende e fa discutere, perché i Veloci appaiono più solidi e competitivi in ottica vittoria. Questa mossa conferma quasi del tutto il sospetto di una alleanza segreta stipulata tra DJ e Veloci.