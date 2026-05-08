Pechino Express 2026: Chanel Totti salva e furiosa, eliminazione 'sospetta' e alleanza smascherata. Chi va in finale (tra i fischi)
Cosa è successo nella semifinale di Pechino Express in onda giovedì 7 maggio: una coppia eliminata, prove epiche e tante polemiche sui social.
Pechino Express, la semifinale tra Tokyo e Nagoya
La semifinale di Pechino Express 2026, in onda giovedì 7 maggio 2026, segna uno dei momenti decisivi dell’adventure game. Le quattro coppie ancora in gara affrontano una tappa lunga e complessa in Giappone, da Tokyo a Nara (passando per Nagoya), per un totale di oltre 6270 chilometri. In palio c’è l’accesso alla finale in programma il prossimo 14 maggio. Le squadre rimaste in gara sono: I Raccomandati, Le DJ, I Veloci e Le Albicelesti. A rendere tutto più imprevedibile arriva anche la new entry Guido Meda, presenza ingombrante che condiziona strategie e ritmi. Dopo l’addio alla Cine e l’eliminazione dei rapper Dani Faiv e Tony 2Milli, la gara riparte tra tensioni, alleanze e primi calcoli tattici. Tra i momenti più riusciti della puntata, una prova commentata dalle voci della Gialappa’s Band in puro stile ’Mai dire Banzai’: una chicca apprezzata tantissimo dai fan di Pechino sul web.
Guido Meda “terzo viaggiatore"
La semifinale di Pechino Express parte da Tokyo con un’atmosfera già carica di nervosismo: restano in gara DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo), Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino), Veloci (Fiona May e Patrick Stevens) e Albicelesti (Candelaria e Camila Solórzano). L’ingresso di Guido Meda come “terzo viaggiatore” crea subito caos strategico. Nessuno vuole portarselo dietro e la “bandiera asciugona” diventa il primo vero malus della puntata. Già dalle prime prove si capisce che la gara non sarà solo fisica: le alleanze iniziano a pesare più della velocità.
A Shibuya scatta la guerra dei bonus
Al Crossing di Shibuya esplode la prima vera competizione: scambio dei biglietti da visita con i passanti e caccia ai bonus. Le coppie si dividono tra chi accelera e chi prova a rallentare gli altri. I Raccomandati giocano d’anticipo, le DJ restano più caute, mentre le Albicelesti finiscono spesso in difficoltà negli incastri logistici. I Veloci invece mantengono un ritmo costante, quasi da gara olimpica. È qui che si iniziano a creare le prime tensioni, con le Albicelesti che promettono ai Raccomandati di buttarli fuori dalla show.
Pechino Express: Sushi, banana e caos
Le prove successive alzano il livello di caos: la preparazione del sushi diventa un test di precisione sotto stress, ma è la prova della “banana tra le natiche” a diventare virale sul web. I Veloci, costretti a portare Guido Meda, vivono la situazione come una doppia penalità. Seguono la prova del collant con la mela e quella dell’insetto nel tubo, che genera ulteriori attriti tra le coppie. Tra urla, scivoloni e accuse, la semifinale si trasforma in una battaglia mentale oltre che fisica.
La prova sul treno proiettile
La tappa seguente è ambientata sullo Shinkansen, il celebre treno-proiettile capace di viaggiare fino a 320 km/h. Qui le 4 coppie devono studiare gli haiku, breve componimenti poetici giapponesi. In questa prova emergono le DJ, che chiudono la giornata al comando della classifica provvisoria davanti a Raccomandati, Albicelesti e Veloci.
Liti e malus: Chanel Totti diventa samurai
L’alba dell’ultimo giorno di semifinale si apre subito ad alta tensione: le DJ conquistano un’auto e scappano al comando, mentre i Veloci devono trovare il modo di liberarsi sia di Guido sia della temutissima “bandiera asciugona”. Scatta poi la prova più esplosiva: la rage room, dove le coppie devono reclutare due persone, equipaggiarle e lasciarle sfogare rabbia tra urla e oggetti in frantumi. Nel caos, Raccomandati e Albicelesti finiscono a contendersi la stessa ragazza, degenerando in lite. Strategia e fortuna si mescolano: taxi improvvisati, spostamenti rapidi e Veloci ormai inseparabili da Meda. Si arriva così da Costantino della Gherardesca, che interroga le coppie sugli haiku stidiati in treno: chi firma per primo salva la posizione, chi sbaglia paga. I Raccomandati incassano sei minuti di penalità e come se non bastasse le DJ gli assegnano anche il malus cosplay: dovranno fare autostop travestiti da samurai. Finale a Nara tra cervi, il misterioso Kappa e l’ultimo enigma verso il tappeto rosso, preceduto dal selfie obbligato con cinque cervi.
Albicelesti eliminate: chi sono i finalisti
Davanti a Costantino della Gherardesca e al suo “Libro Rosso”, la semifinale di Pechino Express 2026 entra nella sua fase decisiva e più tesa. Dopo una tappa lunga e logorante, arriva il verdetto: le DJ (Jo Squillo e Michelle Masullo) chiudono in testa e conquistano per prime l’accesso alla finale, seguite da i Raccomandati (Chanel Totti e Filippo Laurino). La classifica finale della tappa mette invece a rischio eliminazione Le Albicelesti (terze) e i Veloci (ultimi). Il verdetto spetta alle DJ, che decidono di eliminare le Albicelesti. Una decisione senza strategia che sorprende e fa discutere, perché i Veloci appaiono più solidi e competitivi in ottica vittoria. Questa mossa conferma quasi del tutto il sospetto di una alleanza segreta stipulata tra DJ e Veloci.
DJ nel mirono dei social, Raccomantati esaltati
Le coppie finaliste di Pechino Express 2026 sono le Dj, I Raccomandati e I Veloci, che si contenderanno la vittoria nella finalissima in onda su Sky Uno giovedì14 maggio 2026. L’epilogo della semifinale, come prevedibile, ha scatenato la bagarre sul web dove molti utenti hanno criticato la scelta di Jo Squillo e Michelle Masullo di eliminare le Albicelesti anziché la coppa de I veloci (molto più temibile). Secondo tanti critici, questa decisione ha smascherato l’esistenza di un patto segreto tra le due coppie, ribattezzato con un pizzico di perfidia “l’alleanza RSA” sul web. C’è chi ha scritto: “Il momento più fake e finto della televisione italiana: le dj preferiscono eliminare le albiceleste piuttosto che i veloci? Assurdo”, oppure: “Follia non eliminare i veloci in nome dell'alleanza rsa lol sono decisamente più forti zero strategia”, e ancora: “Nooooo ma non c'era alleanza tra le DJ e i Veloci, nooooo”. Tanti, anzi tantissimi, gli elogi ricevuti invece da Chanel Totti, ormai idolo incontrastato sul social dove tutti sperano di vederla trionfare in questa edizione . “Questa ragazza, in semifinale, c’ha regalato dei meme incredibili. La amo”, si legge in un commento scritto da un suo fan. E ancora: “Chanel totti ha vissuto questa esperienza senza lamentarsi mai e con uno spirito positivo dando tanta spensieratezza ed allegria ai telespettatori sono contenta che finalmente il pubblico abbia potuto apprezzarla”. Chanel, inoltre, durante la puntata è parsa più competitiva e agguerrita del solito, sbottando in diverse occasioni contro le altre semifinalista. In una scena, in cui era particolarmente piccata, ha confessato al socio Filippo Laurino: "Col ca**o che vincono loro. Te lo dico perché... faccio di tutto, faccio la matta", una frase che suona come un grido di battaglia in vista dell'ultima puntata.
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