Pechino Express, Chanel Totti distrutta da uno scorpione e Fiona May graziata tra i fischi del web: “Non vi guardo più” La settima puntata del reality show di Sky è stata anche la prima non eliminatoria della stagione (tra le polemiche): cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Riprende il viaggio della carovana di Pechino Express. Ieri giovedì 23 aprile 2026, infatti, è andata in onda la settima puntata della 13esima edizione del reality show targato Sky e condotto da Costantino Della Gherardesca. Ad aggiudicarsi la tappa sono state i ‘Rapper’, mentre per la prima volta in questa stagione nessuna coppia è stata eliminata; una scelta che ha fatto molto discutere, soprattutto sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Pechino Express 2026, la settima puntata: il recap

Ieri giovedì 23 aprile 2026 su Sky Uno è andata in scena la settima puntata di Pechino Express, condotta da Costantino Della Gherardesca insieme agli inviati Lillo, Guido Meda e Giulia Salemi. La settima tappa ha visto la carovana riprendere il viaggio in Cina, partendo da Nanjing e raggiungendo la provincia dell’Henan. A trionfare sono stati i ‘Rapper’ Dani Faiv e Tony 2Milli, tra le coppie più temibili di questa 13esima edizione (si sono aggiudicati per ben tre volte il libro rosso). I vincitori hanno indicato i ‘Veloci’, ma la busta finale ha svelato che non ci sarebbe stato alcun eliminato. Di fatto è stata la prima puntata non eliminatoria della stagione; una scelta che ha salvato Fiona May e Patrick Stevens, scatenando le proteste del pubblico (soprattutto sui social). Solito show di Chanel Totti – vera e propria rivelazione di questa stagione – che però è andata incontro a un momento difficilissimo nella prova dei ‘sette mostri’ (mangiare animali di ogni tipo). La figlia di Totti e Ilary Blasi è riuscita ad assaggiare uno scorpione, ma il suo corpo non ha retto e la giovane ha vomitato tutto davanti alle telecamere.

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La reazione dei social: le accuse ai Veloci e gli applausi a Chanel Totti

Sui social – come anticipato – la prima puntata non eliminatoria di questa edizione di Pechino Express non è stata particolarmente apprezzata. Il motivo? Al popolo del web non è andata giù la scelta della produzione, che di fatto ha ‘salvato’ Fiona May e Patrick Stevens dall’eliminazione e, secondo alcuni, in maniera tutt’altro che casuale. "I Veloci a rischio eliminazione e questa è la prima tappa non eliminatoria", "Ai veloci non auguro più di uscire… ma di arrivare secondi morirebbero" si legge sui social, dove in tanti non hanno ancora digerito l’eliminazione degli ‘Spassusi’ (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni), condannati la scorsa settimana proprio dai ‘Veloci’: "Cioè gli Spassusi a casa e sti due salvi? Vabbè allora ditelo", "Poteva essere finalmente la vendetta degli Spassusi. E invece no", "Dico che Pechino Express sta perdendo la sua bellezza. Mi sta sembrando tutto strano", "Che casualità", "Tutto fin troppo scontato che questa tappa fosse non eliminatoria, quando invece avrebbe dovuto esserla quella precedente con gli Spassusi. P.S. se fate vincere i veloci, l’anno prossimo non vi guarderò più!". Ancora applausi, invece, per la tifatissima Chanel Totti: "Fate un monumento a Chanel che con l’uscita degli Spassusi da sola ha salvato questa edizione", "Chanel è sempre positiva, è veramente nello spirito del gioco, sempre corretta e non offensiva con nessuno… ti adoriamo", "Io la adoro, prima di Pechino pensavo fosse completamente diversa, snob, fighetta, che se la tirava invece è proprio l’opposto… Alla mano e con quella simpatia romana che è troppo forte. Veramente fantastica, una bellissima scoperta".

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