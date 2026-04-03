Pechino Express 2026, Chanel Totti magnifica tra parolacce e fair play: “Diva del popolo”. E c’è un’accusa gravissima La quarta puntata del reality show di Sky ha visto la vittoria delle ‘DJ’ tra polemiche e colpi di scena, ma sul web il trionfo è della figlia di Ilary Blasi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Continua il viaggio di Pechino Express. Ieri giovedì 12 marzo 2026, infatti, è andata in onda la quarta puntata della nuova edizione del reality show targato Sky e condotto da Costantino Della Gherardesca. Ad aggiudicarsi la tappa sono state le ‘DJ’, mentre gli ‘Spassusi’ hanno ottenuto l’immunità. La regina di questa 13esima edizione, tuttavia, continua a essere Chanel Totti, anche e soprattutto per il popolo del web. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli, dai vincitori agli eliminati.

Pechino Express 2026, la quarta puntata: il recap

Ieri giovedì 12 marzo 2026 su Sky Uno è andata in scena la quarta puntata di Pechino Express, condotta da Costantino Della Gherardesca insieme agli inviati Lillo, Guido Meda e Giulia Salemi. La quarta tappa di ha segnato la fine dell’avventura in Indonesia, portando i viaggiatori da Semarang a Yogyakarta tra fatiche fisiche e colpi di scena. Protagonisti assoluti della puntata sono stati gli ‘Spassusi’ (Biagio Izzo e Francesco Procopio), che trionfando nella prova immunità si sono assicurati il passaggio diretto alla prossima rotta in Cina. La gara è stata ulteriormente vivacizzata dalla presenza di Lillo e della sua temutissima ‘bandiera nera’, un malus che ha rallentato diverse coppie prima di finire tra le mani delle ‘Biondine’ (Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani). Al traguardo finale, però, sono state le ‘DJ’ (Jo Squillo e Michelle Masullo) a conquistare il primo posto, ottenendo il potere di decidere chi mandare a rischio eliminazione. La loro scelta è caduta sui ‘Comedian’ (Tay Vines e Assane Diop) e sulle ‘Biondine’; purtroppo per i primi, la busta nera non ha lasciato scampo: la tappa era eliminatoria e hanno dovuto abbandonare definitivamente la carovana, mentre il resto del gruppo si prepara ora a sbarcare in territorio cinese.

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Anche questa settimana, però, la regina assoluta è stata Chanel Totti. Virale il video in cui il compagno d’avventura Filippo le chiede dove siano le strisce e lei sbotta con un romanissimo ‘E io che ca**o ne so’. Chanel ha conquistato il web anche per il suo fair play, capce di zittire con classe Agnese e le ‘Biondine’ che si erano scagliate con gli ‘Spassusi’. La sua ironia graffiante ricorda mamma Ilary Blasi e i social continuano ad apprezzare. Altro highlight della puntata è l’accusa di Fiona May, che ha velatamente tacciato Jo Squillo di avere quasi ‘rapito’ una 14enne locale solo per ottenere un passaggio.

La reazione dei social: ovazione per Chanel Totti (nel segno di papà Francesco e mamma Ilary Blasi)

Sui social – come detto – la protagonista assoluta di Pechino Express 2026 continua a essere Chanel Totti. "Sei la diva del popolo bravissima", "Chanel è tutta la madre. Che scoperta questa ragazza", "Chanel una bellissima scoperta! Il mood con cui prende qualsiasi cosa davvero carina e educata con tutti e nel pieno spirito del gioco", "Partiva con tutti gli occhi e i pregiudizi addosso. Invece che bellissima scoperta che è Chanel: per nulla competitiva, fa tutto, non si lamenta", "Che grandissima rivelazione Chanel, in tanti anni di Pechino credo sia quella che se la vive meglio", "Chanel Totti miglior concorrente di Pechino Express di sempre" eccetera eccetera si legge sul web, dove in tantissimi hanno elogiato l’episodio di fair play da parte della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti: "Chanel che difende (giustamente) gli Spassusi adoro", "Non avrei mai detto che Chanel fosse così carina ed educata, soprattutto che potesse difendere gli Spassusi", "Chanel mamma mia che persona che sei. La migliore scoperta dell’intero programma, anche a livello umano", "Ma Chanel è proprio l’incarnazione del fair play a Pechino, mi sta sorprendendo sempre di più", "Comunque fino ad ora la persona che ne sta uscendo decisamente meglio da questo Pechino (considerando che nessuno le avrebbe dato un euro in principio) è Chanel, il modo in cui oggi ha reagito al malus (contrariamente a Filippo) è da applaudire", "Nessuno che parla di che brava ragazza è Chanel Totti che sgrida un suo amico se rosica e prende tutto con leggerezza ed è triste se vince perché deve dare il malus cioè ma io non me l’aspettavo così questa ragazza.

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