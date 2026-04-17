Pechino Express 2026, Chanel Totti rischia, Spassosi fuori e rivolta contro Fiona May: “Il programma finisce qui”
Dal rischio eliminazione per Chanel alla scelta dei Veloci, fino alla furia del web contro Fiona May: la tappa del 16 aprile cambia gli equilibri.
Pechino Express 2026: lo scontro tra Chanel e Filippo
Quando le coppie originali si sono ricomposte, la tensione è esplosa. Durante la difficile prova del tofu, tra latte di soia e panetti pressati, Chanel ha perso la pazienza dopo alcuni errori costati tempo prezioso. Con Filippo Laurino sono volate parole dure e silenzi carichi di nervosismo, mostrando il lato più fragile della squadra dei Raccomandati.
La confessione privata di Chanel
Nel corso della sosta notturna, un questionario psicologico ha portato i concorrenti ad aprirsi. Chanel ha parlato con sincerità del momento più doloroso della sua vita, la separazione dei genitori, rivelando un lato intimo e vulnerabile che ha colpito i compagni di viaggio.
Il rischio al ballottaggio
Al tappeto rosso di Nanjing, i Veloci, Fiona May e Patrick Stevens, sono arrivati per primi, conquistando l’immunità e il potere decisionale. Al ballottaggio sono finite due squadre forti: i Raccomandati (Chanel e Filippo) e gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni).
Eliminati gli Spassusi
La scelta dei Veloci è stata netta: eliminare gli Spassusi e salvare la coppia più giovane. La busta nera ha confermato che la tappa era eliminatoria. Biagio e Francesco hanno lasciato la gara con filosofia, ma la loro uscita ha privato il programma della componente più leggera e comica.
La bufera contro i Veloci e Fiona May
La vittoria dei Veloci non è stata accolta con entusiasmo dal pubblico social. Molti utenti hanno criticato Fiona May per la decisione presa e per un atteggiamento giudicato troppo competitivo. Tra i commenti più duri si leggono frasi come "Fiona una ex atleta che dovrebbe essere la più sportiva, ma che invece regala la peggiore immagine di sé", oppure "Per me Pechino finisce qui".
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