Pechino Express 2026: lo scontro tra Chanel e Filippo Quando le coppie originali si sono ricomposte, la tensione è esplosa. Durante la difficile prova del tofu, tra latte di soia e panetti pressati, Chanel ha perso la pazienza dopo alcuni errori costati tempo prezioso. Con Filippo Laurino sono volate parole dure e silenzi carichi di nervosismo, mostrando il lato più fragile della squadra dei Raccomandati.

La confessione privata di Chanel Nel corso della sosta notturna, un questionario psicologico ha portato i concorrenti ad aprirsi. Chanel ha parlato con sincerità del momento più doloroso della sua vita, la separazione dei genitori, rivelando un lato intimo e vulnerabile che ha colpito i compagni di viaggio.

Il rischio al ballottaggio Al tappeto rosso di Nanjing, i Veloci, Fiona May e Patrick Stevens, sono arrivati per primi, conquistando l’immunità e il potere decisionale. Al ballottaggio sono finite due squadre forti: i Raccomandati (Chanel e Filippo) e gli Spassusi (Biagio Izzo e Francesco Paolantoni).

Eliminati gli Spassusi La scelta dei Veloci è stata netta: eliminare gli Spassusi e salvare la coppia più giovane. La busta nera ha confermato che la tappa era eliminatoria. Biagio e Francesco hanno lasciato la gara con filosofia, ma la loro uscita ha privato il programma della componente più leggera e comica.