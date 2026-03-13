Trova nel Magazine
Pechino Express, Chanel Totti già vince (aiutata da papà): “Che scoperta”. Lite durissima tra mamma e figlia

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha conquistato la prima tappa e (soprattutto) i social: i vincitori della prima puntata e chi è stato eliminato

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Il nuovo viaggio di Pechino Express è iniziato e lo ha fatto nel segno di Chanel Totti. Ieri giovedì 12 marzo 2026, infatti, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione (la 13esima) del reality show targato Sky. Tra i protagonisti assoluti della puntata d’apertura – come detto – ci sono stati ‘I Raccomandati’ Chanel Totti e Filippo Laurino, che hanno vinto la prima tappa e (soprattutto) conquistato i social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli, dai vincitori agli eliminati.

Pechino Express 2026, la prima puntata: il recap

Ieri giovedì 12 marzo 2026 è iniziata la 13esima edizione di Pechino Express, condotta da Costantino Della Gherardesca insieme agli inviati Lillo, Guido Meda e Giulia Salemi. Il lungo viaggio verso il Giappone è iniziato in Indonesia, dove ai nastri di partenza si sono ritrovate le 10 coppie in gara. La prima puntata è stata vinta da ‘I Raccomandati’ Chanel Totti e Filippo Laurino, che hanno raggiunto per primi il Libro Rosso e hanno rifilato i 10 punti di penalità a ‘I Veloci’ Fiona May e Patrick Stevens, arrivati terzi. A completare il podio ‘I Rapper’ Dani Faiv e Tony 2Millim, secondi classificati; ultimi ‘I Creator’ Elisa Maino e Mattia Stanga.

La nuova stagione di Pechino Express si è dunque aperta nel segno della ‘dinastia’ Totti. Insieme a Filippo Laurino, infatti, Chanel Totti non solo ha trionfato nella prima puntata, ma ha anche conquistato il pubblico. Per la giovane ‘figlia d’arte’ si è trattato di un vero e proprio battesimo del fuoco televisivo: nonostante la popolarità sui social, infatti, il pubblico ha potuto osservarne il carattere dal vivo per la prima volta, scoprendo un mix affascinante tra la somiglianza fisica con papà Francesco e la tempra pungente e ironica di mamma Ilary Blasi. Prima si è sfogata col suo compagno di squadra, con il quale era impegnata a pagaiare su una canoa: "Sei una pippa, sei una pippa"; poi in macchina ha ‘concesso’ una foto all’autista indonesiano, che aveva appena scoperto di stare accompagnando la figlia del suo idolo, Francesco Totti: "Ma che se ne fa questo della foto mia?". L’altra coppia protagonista della prima puntata è stata indubbiamente quella de ‘Gli Spassusi’. I ‘fedelissimi’ di Stefano De Martino Francesco Paolantoni e Biagio Izzo hanno infatti regalato siparietti a non finire, a partire dalla notte in una casa dove si sentivano cantare bambini in pieno stile film horror. Tensioni, invece, tra Gaia De Laurentis e la figlia Agnese Catalani (le Biondine). L’attrice, che sperava nel reality per ricucire il legame con la figlia, è rimasta profondamente ferita da un commento di Agnese ("Certo che fai proprio schifo eh") pronunciato durante la prova in canoa. Nonostante i dubbi sull’audio, Gaia ha vissuto la frase come un’offesa personale gravissima, trascinando il malumore per tutto il resto della tappa.

La reazione dei social: ovazione per Chanel Totti (nel segno di papà Francesco e mamma Ilary Blasi)

"Chanel che grande scoperta comunque", "Chanel è davvero troppo simpatica!", "Chanel ha lo scazzo di Ilary", "Io adoro Chanel!" è stata, in linea generale, la reazione del web alla prima puntata di Pechino Express. Chanel Totti è stata – come detto – la protagonista indiscussa e ha conquistato sia la tappa che il pubblico coi suoi modi ‘romani’ a richiamare i genitori: "In assoluto la migliore! Coppia super divertente! Un’ottima scoperta!", "Chanel sarà pure Totti, ma ha il mood originale di Ilary Blasi. Come è giusto che sia!", "Devo ammettere che Chanel fa ridere, ha quasi gli stessi tempi comici innati del padre", "Per me Chanel e Filippo la vera rivelazione di questa puntata", "Comunque Chanel e’ la sintesi perfetta tra Ilary e Totti…ci regalerà gioie..", "Ottima prima puntata mai annoiata", "Chanel è veramente umile e carina nei modi. Una vera chicca.", "Chanel Totti davvero simpatica e spontanea, bella scoperta!!!", "Tutta sua madre con la stessa ironia". Commenti anche riguardo le tensioni tra Gaia De Laurentis e la figlia Agnese Catalani: "Raga sicuro gaia e sua figlia dopo sta avventura non si parlano più", "comunque mamma e figlia avrebbero dovuto andare in terapia più che a Pechino Express".

Programmi

