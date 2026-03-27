Pechino Express 2026, Chanel Totti vince (ma non voleva) e piange per la sorella. Web in tilt: "Mi sono emozionata"
Tra gli scontri e l'eliminazione degli Ex, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti ha di nuovo conquistato il pubblico: "Proprio una bella scoperta".
La tappa numero 3 di Pechino Express 2026 è stata faticosissima. Dopo l’uscita di scena dei Creator (Elisa Maino e Mattia Stanga), nella scorsa puntata, ieri sera le coppie rimaste in gara hanno affrontato i 329 chilometri previsti sull’Isola di Giava, in Indonesia, tra paesaggi lunari e maestosi vulcani attivi. Proprio qui, è stata disputata una delle prove immunità più impegnative di questa edizione: salite ripidissime e infiniti scalini che hanno messo a dura prova le abilità fisiche e psicologiche di tutti i concorrenti. Parecchi sono stati i crolli, e non sono mancati neppure gli scontri, come quello tra le Dj (Jo Squillo e Michelle Masullo) e i Veloci (Fiona May e Patrick Stevens): le prime hanno sorprendentemente vinto l’immunità sul monte Bromo, per poi assegnare il malus agli avversari, troppo spesso secondo loro ‘poco sportivi‘ e incapaci di godersi anche solo la felicità del partecipare al viaggio. La campionessa olimpica, però, non l’hanno presa benissimo: "Che ‘ca**o dici!? È una gara non una gioia. Io sono Fiona May, sarò musona, ma sai quante medaglie ho vinto?". E mentre le tensioni salivano alle stelle, la vera protagonista di puntata è stata Chanel Totti che, non solo ha trionfato di nuovo insieme a Filippo Laurino, ma è anche riuscita a commuovere il pubblico.
Chanel Totti trionfa di nuovo a Pechino Express e commuove tutti: "Bellissima scoperta"
Tra fatiche indicibili sul Monte Bromo per aggiudicarsi l’immunità, scontri accesi tra le coppie, autostop difficili, notti insonni, fame, e l’eliminazione degli Ex (Steven Basalari e Viviana Vizzini), c’è una coppia che continua a spiccare a Pechino Express 2026: quella dei Raccomandati, formata da Chanel Totti e Filippo Laurino. Dopo la vittoria della prima puntata, i due amici di infanzia si sono portati a casa anche quella della terza, ma a lasciare il segno è stata la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, sorprendendo il pubblico da casa e spazzando via tutti i pregiudizi sul chi la credeva antipatica e viziata. Sui social è la giovane influencer ad aver conquistato i telespettatori, e su X i commenti positivi sono tantissimi, specie dopo averla vista in lacrime in un momento di profonda nostalgia per la sorellina Isabel:
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"Quando Chanel si è emozionata perché le mancava Isabel mi sono emozionata pure io e non ho manco una sorella", "Chanel è stata una bellissima scoperta", "Chanel regina di questa edizione", "Amo Chanel Totti tanto quanto amo sua madre Ilary, addio", "Chanel è proprio tenera. Fortissima, carattere vulcanico ma sempre super rispettoso. Proprio una bella scoperta", "Chanel ha fatto benissimo a partecipare a #pechinoexpress perché ne sta uscendo bene e sta spazzando via tutti i pregiudizi", "Comunque tutta la simpatia che manca agli altri ce l’ha Chanel".
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