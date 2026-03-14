Pechino Express, una battuta di Alessandro Catellan potrebbe aver rivelato i prossimi eliminati: è la seconda gaffe dopo quella di Sanremo La coppia si è raccontata a Supernova a poche ore della prima puntata. In passato durante il podcast del conduttore si era lasciato intendere che Fedez sapesse di essere in gara a Sanremo 2026 molto prima dell’annuncio del cast.

Luca Burini Giornalista Twitter Nato a inizio estate 1987, volevo fare il cantautore. Poi la vita mi ha portato a sfogare la voglia di comporre altrove.

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Pechino Express è finalmente tornato. Divertimento, ritmo, paesaggi mozzafiato e culture lontane dalle nostre sono gli ingredienti del reality show di Sky. Nel programma condotto da Costantino della Gherardesca coppie di viaggiatori corrono a più non posso per arrivare primi nelle varie tappe potendo spostarsi solo tramite autostop e a piedi. Tra i protagonisti di questa edizioni ci sono I Raccomandati, duo composto da Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, e Filippo Laurino, videomaker romano figlio di Graziella Lopedota, storica manager nel mondo dello spettacolo. A poche dalla trasmissione della prima puntata, i due sono stati ospiti di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan. La vivace intervista è stata l’occasione per conoscere meglio la coppia di viaggiatori e, forse, per avere uno spoiler sul loro destino a Pechino Express.

Cattelan svela come si è conclusa la corsa de I Raccomandati a Pechino Express?

A un certo punto, attorno al minuto 25 del podcast, il conduttore chiede alla giovane Totti: "Tu di carattere come sei?". Lei risponde: "Sono una cagacazzi". Poi, indicando il compagno di reality, aggiunge: "Lui mi sa che mi supera". E quando Laurino ammette di essere polemico e "lamentone", ma sempre sul pezzo nella gara, Cattelan interviene con quella che sembra un’anticipazione sulla conclusione dell’avventura de I Raccomandati nel programma di Sky: "Se non fosse stato per Chanel avresti vinto". Tutti scoppiano a ridere. Nessuno smentisce e subito dopo si cambia argomento.

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Chanel Totti: "Non è stato semplice legger certe cose sul divorzio dei miei genitori"

Nell’intervista a Supernova la primogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti ha rivelato di essersi immediatamente pentita di aver accettato di partecipare a Pechino Express: "La prima notte. Non c’erano le telecamere, ma ero molto scossa e Filippo si è dovuto subire tutto. Poi, io ho scoperto là che avremmo dovuto procurarci il cibo da soli. Non lo sapevo, e anche quello è stato un tema difficile da affrontare". Durante la chiacchierata la ventenne ha spiegato di aver subito la pressione dell’esposizione mediatica in passato. Un peso che l’ha spinta a scappare dai riflettori e fidarsi di poche persone. E sul divorzio dei genitori: "Tutti ne parlavano e, nel mio caso, ero abbastanza grande per poter comprendere ciò che veniva scritto. Non è semplice legger certe cose, quando sai la reale versione dei fatti".

Quando a Supernova Ale Della Giusta ha lasciato intendere che Fedez sapeva di essere in gara a Sanremo 2026 prima dell’annuncio ufficiale

Non è comunque la prima volta che dalle puntate di Supernova escono rivelazioni che sarebbero dovute rimanere segrete. Prendiamo, per esempio, la puntata pubblicata il 18 dicembre, ma palesemente registrata prima del 30 novembre, data in cui sono stati annunciati i big di Sanremo 2026. L’ospite era lo youtuber Ale Della Giusta che, accennando alla sua esperienza a seguito di Fedez in Riviera nel 2025 per documentare la concitata settimana festivaliera del cantante, svela: "Forse lo rifacciamo anche quest’anno". Cattelan chiede: "Perché torna a Sanremo?". Momento di imbarazzo. "Ah, forse, nel caso", prova a metterci una pezza il conduttore. "Non so quando esce questa puntata", dice Della Giusta. "A questo punto domattina, subito", scherza Walter Proserpio del team autorale di Supernova. "Prima che annuncino i big!", rilancia Cattelan. Non contento, Della Giusta aggiunge: "Non lo fa da solo però". Il conduttore: "A sto punto dicci tutto". Lo youtuber lascia cadere il discorso e si cambia argomento. Sappiamo tutti come è andata: tra i 30 big che Carlo Conti ha annunciato il 30 novembre c’era anche la coppia Fedez-Marco Masini, come largamente anticipato dagli articoli sul totocast usciti nelle settimane precedenti. Le parole di Della Giusta andrebbero contro la narrazione secondo la quale i big scoprano di far parte del cast di Sanremo solo quando il direttore artistico annuncia i nomi al Tg1. L’hanno lasciato intendere Carlo Conti e, prima di lui, Amadeus. Lo confermano le pagine social dei cantanti che si riprendono durante la diretta del telegiornale in trepidante attesa di sentirsi chiamare. Chi è del settore sa che in tanti casi è solo una prova attoriale, a volte riuscita, a volte meno. Perché molti, in particolare quelli più affermati, potrebbero già avere la certezza dell’appuntamento con l’Ariston nelle settimane precedenti all’uscita della lista ufficiale.

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