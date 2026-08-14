Pechino Express 2027: l'infortunio di Costantino della Gherardesca cambia i piani, ma una coppia di Masterchef accende la curiosità La nuova edizione dell’adventure game potrebbe cambiare passo, tra una rotta sudamericana già in lavorazione, grandi nomi in fase di valutazione e un misterioso colpo di scena.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Le prime indiscrezioni sulla prossima edizione di Pechino Express iniziano a delineare uno scenario decisamente diverso rispetto a quello delle ultime stagioni. Il cast, infatti, sarebbe ancora in piena costruzione, ma secondo quanto riferito da Gabriele Parpiglia attraverso il Quotidiano Nazionale, la produzione avrebbe già individuato alcune precise direttrici, con l’intenzione di puntare su personaggi molto riconoscibili e su coppie capaci di creare dinamiche forti durante il viaggio.

Pechino Express 2027: le registrazioni rinviate a novembre

Uno dei primi elementi riguarda proprio la produzione del programma, che dovrebbe entrare nel vivo nei prossimi mesi. Le registrazioni della nuova stagione sarebbero state posticipate a novembre a causa di un infortunio che ha coinvolto Costantino Della Gherardesca, elemento cardine della trasmissione e, stando alle indiscrezioni, considerato dalla produzione una presenza difficilmente sostituibile. Lo slittamento, dunque, sarebbe stato deciso proprio per permettere al conduttore di recuperare, senza modificare sostanzialmente i piani per la messa in onda. L’obiettivo resta infatti quello di portare Pechino Express sul piccolo schermo nella primavera del 2027, nonostante il cambio di calendario per le riprese.

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Una coppia in arrivo da MasterChef

È soprattutto sul fronte dei concorrenti che le anticipazioni di Parpiglia alimentano la curiosità. I casting sarebbero ancora aperti e, proprio per questo, non ci sarebbero al momento nomi ufficialmente confermati. La direzione scelta dalla produzione, tuttavia, sembrerebbe piuttosto chiara: grandi personaggi e coppie con una forte riconoscibilità televisiva, così da costruire un’edizione ancora più ricca sul piano delle dinamiche. Tra le ipotesi più interessanti c’è quella relativa a una coppia proveniente da una precedente edizione di MasterChef. Non è stato ancora chiarito chi potrebbero essere i due protagonisti, né se la possibilità si trasformerà effettivamente in una scelta definitiva, ma l’indiscrezione aggiunge un elemento particolarmente curioso alla composizione del cast.

Dopo gli Spassusi si guarda al Tavolo di Fabio Fazio

La produzione, inoltre, sembrerebbe intenzionata a replicare anche una formula che nella scorsa edizione ha funzionato particolarmente bene. Dopo il successo degli Spassusi, ovvero Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, l’attenzione potrebbe spostarsi nuovamente verso il mondo della comicità e dei volti legati al Tavolo di Fabio Fazio. Anche in questo caso si tratta di indiscrezioni e non di accordi ufficializzati, ma la scelta confermerebbe la volontà di costruire coppie capaci di garantire non soltanto spirito competitivo, ma anche intrattenimento e momenti imprevedibili.

La nuova rotta e il mistero degli inviati

Sul viaggio, invece, sembra esserci già una certezza: la prossima edizione dovrebbe spostarsi in Sud America, anche se al momento non sono stati resi noti i Paesi che faranno parte della rotta. Il vero interrogativo, però, riguarda un altro aspetto. Parpiglia ha infatti anticipato un possibile cambiamento importante nel cast degli inviati: "Il colpo di scena vero, quello che darà da parlare, riguarda il cast degli inviati. Ci sarà una novità in vista. Una novità importantissima, che cambierà gli equilibri della narrazione." Parole che lasciano aperto un interrogativo significativo, perché la novità potrebbe modificare uno degli equilibri narrativi più riconoscibili del programma. Per ora non ci sono ulteriori conferme sull’identità dei possibili nuovi protagonisti, ma le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quanto di queste indiscrezioni troverà effettivamente spazio nella nuova edizione di Pechino Express.

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