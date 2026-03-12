Ufficio Stampa Sky 1 /10 GLI SPASSUSI – Biagio Izzo e Francesco Paolantoni Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono grandi amici e due volti amatissimi della comicità napoletana. Biagio è simbolo di una risata verace e spontanea, capace di conquistare il pubblico tra teatro, televisione e cinema, in particolare nei cinepanettoni; sposato con Federica Apicella, è padre di quattro figli. Francesco è una figura storica dello spettacolo italiano, noto per la sua versatilità e per un umorismo surreale che lo ha portato a spaziare tra teatro, cinema e TV, sempre all’insegna della sperimentazione. Entrambi ultimamente spopolano come membri del cast fisso di Stasera Tutto è possibile di Stefano De Martino, di cui sono anche grandi amici

Ufficio Stampa Sky 2 /10 I RACCOMANDATI – Chanel Totti e Filippo Laurino Chanel Totti e Filippo Laurino sono migliori amici sin dall’infanzia. Chanel, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, è cresciuta sotto i riflettori mostrando fin da giovanissima una naturale dimestichezza con la visibilità mediatica; oggi è tiktoker e influencer e racconta quotidianità, viaggi e lifestyle sui social. Filippo è diplomato al liceo artistico e laureato in video design, lavora come videomaker, ama viaggiare e stare in famiglia; è curioso, appassionato di natura e animali, e possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi.

Ufficio Stampa Sky 3 /10 LE DJ – Jo Squillo e Michelle Masullo Jo Squillo e Michelle Masullo si sono conosciute nel 2018 e hanno instaurato un legame così forte da definirsi madre e figlia elettiva. Jo Squillo ha iniziato la sua carriera nell’ambiente punk milanese a fine anni ’70 e ha raggiunto grande popolarità con “Siamo donne” al Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Salerno; parallelamente ha costruito un percorso televisivo legato a moda e lifestyle, senza abbandonare l’attivismo. Michelle ha debuttato come modella a Detto Fatto, ha partecipato a L’Eredità e La Volta Buona e ha intrapreso la carriera da DJ, esibendosi anche all’estero.

Ufficio Stampa Sky 4 /10 I VELOCI – Fiona May e Patrick Stevens Fiona May e Patrick Stevens sono una coppia anche nella vita. Fiona è considerata una delle maggiori protagoniste internazionali del salto in lungo, disciplina in cui è stata due volte campionessa mondiale, conquistando anche due medaglie d’argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996 e Sydney 2000. Patrick ha rappresentato il Belgio in tre edizioni dei Giochi Olimpici, ottenendo 20 titoli nazionali assoluti e diventando uno dei migliori sprinter belgi degli anni ’90. Insieme sono genitori e, da quando sono diventati di nuovo genitori di una bambina, sono approdati anche nel mondo digital collaborando con diversi brand.

Ufficio Stampa Sky 5 /10 I RAPPER – Dani Faiv e Tony 2Milli Dani Faiv e Tony 2Milli sono due rapper molto amati della nuova generazione e grandi amici, recentemente insieme anche nel brano “Slithertdc”. Dani Faiv è noto per uno stile eccentrico, energico e fuori dagli schemi; è legato a Luana, con cui ha avuto un figlio, Nicolò, nato nel 2022, e questo lato più intimo emerge spesso nei suoi testi. Tony 2Milli, rapper e produttore milanese di 25 anni, si è fatto conoscere nella scena underground dal 2018 con uno stile crudo e ironico; nel 2020 ha fondato il collettivo “Patto Slitherich”, punto di riferimento per la nuova scena trap indipendente.

Ufficio Stampa Sky 6 /10 I CREATOR – Elisa Maino e Mattia Stanga Elisa Maino e Mattia Stanga, grandi amici nella vita, sono tra i creator più conosciuti e seguiti d’Italia. Elisa è stata la prima creator italiana su Musical.ly e poi su TikTok; parla di moda, make-up e lifestyle e nel 2018 ha pubblicato il romanzo “Ops”, che ha venduto 100 mila copie diventando anche un docufilm sulla sua vita. Mattia è considerato il creator comedy per eccellenza in Italia: dal marzo 2020 è diventato il volto simbolo dei POV su TikTok Italia; nel 2023 è stato inserito da Forbes Italia tra i 100 Under 30 più influenti nella categoria Social Media e nel febbraio 2024 è stato tra i conduttori del Prima Festival in occasione della 74ª edizione del Festival di Sanremo.

Ufficio Stampa Sky 7 /10 GLI EX – Steven Basalari e Viviana Vizzini La storia tra Steven Basalari e Viviana Vizzini è stata segnata da continui “tira e molla” e proprio in uno di questi momenti di crisi hanno deciso di partire insieme per Pechino Express, per mettere alla prova sé stessi e la loro relazione. Steven, cresciuto in una famiglia attiva nel mondo dell’intrattenimento, ha raccolto l’eredità imprenditoriale del padre Mario, fondatore della discoteca Number One, costruendo anche una forte immagine social con milioni di follower. Viviana, siciliana, è stata Miss Universo Italia 2020; nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice e dal 2022 è nel cast fisso di Avanti un altro!.

Ufficio Stampa Sky 8 /10 I COMEDIAN – Tay Vines e Assane Diop Tay Vines e Assane Diop sono due stand up comedian molto amici tra loro. Tay, originario del Togo, ha iniziato pubblicando video ironici online diventati virali grazie a uno stile diretto e coinvolgente, affrontando temi come immigrazione e pregiudizi, parallelamente lavora come venditore di abbigliamento. Assane, di origini senegalesi, alterna il lavoro in fabbrica alla carriera comica, costruendo una community solida sui social e arrivando anche in TV grazie a Zelig. I due si sono conosciuti durante un’apparizione a Le Iene Show.

Ufficio Stampa Sky 9 /10 LE BIONDINE – Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani sono madre e figlia. Gaia è una figura molto conosciuta dello spettacolo italiano con oltre 35 anni di carriera tra palcoscenico, tournée internazionali e successi televisivi. Agnese è cresciuta in una famiglia legata al mondo dello spettacolo e sogna di diventare attrice; nel 2024 ha iniziato il percorso per entrare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Partecipano per vivere un’esperienza speciale e crescere insieme lontano dalla grande famiglia.