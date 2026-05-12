Pechino Express 2026, Now spoilera i vincitori del reality? Il post social (poi modificato) è virale, scoppia la polemica Un semplice cambio di parola, durato pochi secondi, ha acceso il sospetto che qualcuno possa aver rivelato in anticipo i vincitori del reality.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Conoscere il nome dei vincitori di un reality settimane prima della messa in onda è probabilmente uno degli scenari peggiori per chi segue il programma con passione dall’inizio alla fine. Ed è proprio quello che, secondo molti spettatori, potrebbe essere successo con Pechino Express, finito nelle ultime ore al centro di una polemica nata da una modifica comparsa sui social e notata immediatamente dagli utenti più attenti.

Pechino Express 2026: annunciati i vincitori per errore, chi sono

Se volete evitare spoiler sulla finale, vi consigliamo di non leggere oltre, perché con gran probabilità i nomi emersi potrebbero rivelarsi corretti. Tutto sarebbe partito da un post pubblicato dall’account Instagram di NOW dedicato a Jo Squillo e Michelle Masullo, annunciate come dj ospiti al Foro Italico. Fin qui nulla di strano, se non fosse che nella descrizione del contenuto le due sarebbero state inizialmente definite "vincitrici". Una parola che, stando ai racconti degli utenti, sarebbe rimasta online soltanto per pochi istanti prima di essere sostituita con "viaggiatrici". Una correzione rapidissima, ma evidentemente non abbastanza da passare inosservata.

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La modifica ha immediatamente scatenato il pubblico del reality, soprattutto tra coloro che seguono il programma settimana dopo settimana e che speravano di scoprire il risultato finale soltanto durante l’ultima puntata. In pochi minuti i social si sono riempiti di commenti, screenshot e reazioni indignate. Tra quelli diventati più virali ce n’è uno particolarmente duro: "Bo raga, lavoro 10 ore al giorno, è il mio programma preferito, pagare per guardare qualcosa che mi viene rovinato così. Voglio dire, ci sono due settimane di anticipo, ma vi drogate tutti per caso?".

Come funziona davvero il finale: la tecnica della premiazione multipla

Chi segue Pechino Express da anni sa bene che il programma viene registrato molti mesi prima della sua messa in onda televisiva. Le riprese, infatti, si svolgono generalmente tra settembre e novembre, mentre il pubblico scopre il percorso delle coppie soltanto nei mesi successivi.

Proprio per evitare fughe di notizie o spoiler incontrollabili, la produzione adotta da tempo un sistema piuttosto rigido: durante l’ultimo Tappeto Rosso vengono registrate più versioni della vittoria finale, coinvolgendo tutte le coppie ancora in gara. In pratica, ogni concorrente gira la propria esultanza come se avesse realmente trionfato, senza sapere se quella scena verrà poi utilizzata davvero.

Si tratta di una tecnica utilizzata anche da altri format internazionali molto seguiti. È il caso, per esempio, di RuPaul’s Drag Race, dove le finaliste registrano tutte una falsa proclamazione della vittoria per evitare che il risultato trapeli prima della messa in onda ufficiale.

Questo significa che, almeno teoricamente, il numero di persone realmente a conoscenza del risultato finale dovrebbe essere estremamente limitato. A sapere chi ha vinto sarebbero infatti soltanto pochissimi membri della produzione, alcuni dirigenti della rete e poche figure operative coinvolte nella gestione del programma.

Accordi rigidi e penali milionarie: lo spoiler su Jo Squillo e Michelle Masullo

A rendere ancora più blindato il meccanismo ci sarebbero poi gli accordi di riservatezza firmati dai concorrenti. Giulia Salemi, parlando del reality, aveva infatti raccontato che i partecipanti sarebbero vincolati da contratti molto severi, con penali che arriverebbero fino a un milione di euro in caso di spoiler o rivelazioni anticipate sul programma.

Un dettaglio che spiega bene perché, solitamente, dal cast non trapeli praticamente nulla fino alla conclusione della stagione. Ed è anche il motivo per cui la presunta gaffe social ha attirato così tanta attenzione: se davvero fosse stato pubblicato accidentalmente un riferimento alle "vincitrici", allora si tratterebbe di un errore piuttosto clamoroso.

Le lamentele del pubblico da casa

Nel frattempo, online continuano a rincorrersi ipotesi, supposizioni e discussioni. Molti utenti sono convinti che si sia trattato di uno spoiler involontario, mentre altri invitano alla prudenza, ricordando che senza conferme ufficiali della produzione ogni teoria resta tale. Per rispetto di chi vuole seguire Pechino Express senza anticipazioni, in molti hanno scelto di non diffondere apertamente i nomi delle coppie indicate come possibili vincitrici, preferendo evitare di alimentare ulteriormente le indiscrezioni. Al momento, dunque, l’unica certezza è che quella comparsa online per pochi secondi è bastata ad accendere il caos attorno al reality.

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