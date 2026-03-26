Pechino Express 2026 entra nel vivo: chi esce nella terza puntata e chi sono i favoriti per la vittoria Dopo l'eliminazione dei Creator, nel nuovo appuntamento un'altra coppia potrebbe lasciare il reality per sempre: cosa vedremo stasera.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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La nuova edizione di Pechino Express 2026 – L’Estremo Oriente è partita nel segno dell’avventura pura, riportando il pubblico lungo una rotta affascinante e impegnativa: dall’Indonesia fino al Giappone, passando per la Cina. La gara ha preso il via in Indonesia, prima grande tappa di questa edizione, con prove ambientate tra villaggi, città e scenari naturali estremi.

A imporsi nel primo appuntamento sono stati I Raccomandati, che hanno dimostrato solidità e strategia, conquistando la vittoria di tappa e guadagnando un vantaggio importante. In coda alla classifica, invece, si sono piazzati Gli Ex, destinati a giocarsi la permanenza nel programma già dalla seconda puntata. Qui la gara si è spostata sull’isola di Giava, in Indonesia, con un percorso di 238 chilometri tra prove fisiche, missioni e dinamiche di gruppo sempre più tese, dove, ad aver avuto la peggio sono stati i Creator, primi eliminati di questa edizione.

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La terza puntata, in onda giovedì 26 marzo, promette un ulteriore salto di difficoltà. Con il gruppo ridotto e le dinamiche ormai accese, è lecito aspettarsi prove ancora più dure e strategiche, nuove alleanze e tensioni tra le coppie, ma soprattutto un’altra possibile eliminazione decisiva. Chi uscirà? Scopritelo nel Video!

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