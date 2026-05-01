Pechino Express (30 aprile), cosa è successo L’ultima puntata di Pechino Express 2026 ha segnato uno snodo decisivo nel percorso delle coppie rimaste in gara, tra prove sempre più dure, momenti emotivi intensi e scelte destinate a far discutere. Dalla tappa tra Dengfeng, Luoyang e Xi’an fino al verdetto finale, il viaggio si è trasformato in una vera resa dei conti, con equilibri che si sono ribaltati e tensioni rimaste sospese fino all’ultimo. Tra competizione pura e storie personali, ecco i momenti più importanti della puntata.

1. La tappa tra arti marziali e prove estreme La gara riparte da Dengfeng, cuore della tradizione Shaolin, dove i concorrenti si confrontano con una prova legata alle arti marziali, mettendo alla prova concentrazione e resistenza. Nessuna coppia riesce subito nell’impresa, segno di una difficoltà crescente che accompagna tutta la puntata e che mette in evidenza i limiti fisici e mentali dei partecipanti.

Il momento più toccante: i videomessaggi da casa Uno dei passaggi più intensi arriva con i videomessaggi delle famiglie, che spezzano il ritmo della gara e portano i concorrenti a lasciarsi andare. Tra tutti spicca quello di Ilary Blasi per la figlia Chanel Totti: "Sono orgogliosa di te, conosco i tuoi limiti e le tue potenzialità. Se ti sto facendo questo messaggio vuol dire che sei un passo più avanti per la meta" e poi, con ironia, "Senza di te non si sta male a casa". Le lacrime cominciano a sgorgare dagli occhi della ragazza, come racconta la stessa Chanel: "Ogni tanto tocca piangere", mentre intanto anche gli altri concorrenti si emozionano di fronte ai messaggi ricevuti.

La prova vantaggio e il dominio dei Veloci A Luoyang la competizione si sposta su una prova inattesa, quella del ping pong, dove precisione e rapidità fanno la differenza. I Veloci si dimostrano ancora una volta la coppia più solida, imponendosi sugli avversari e conquistando un vantaggio fondamentale per la classifica finale, confermandosi tra i favoriti assoluti.

La corsa finale e la strategia decisiva La tappa si conclude a Xi’an, tra l’imponenza dell’Esercito di Terracotta e una prova che richiede intuito e velocità. I Raccomandati riescono a distinguersi trovando per primi l’obiettivo, mentre i Veloci arrivano ancora una volta in testa al tappeto rosso, guadagnando il potere di decidere le sorti delle altre coppie.

L’eliminazione dei Rapper e la vendetta che fa discutere Il momento più forte arriva con il verdetto finale: i Veloci scelgono di eliminare i Rapper, Dani Faiv e Tony 2Milli, a un passo dalla semifinale. Una decisione che sa di rivincita, dopo le tensioni delle puntate precedenti, e che lascia il segno sia tra i concorrenti che tra il pubblico. L’uscita dei Rapper cambia gli equilibri della gara e apre definitivamente la corsa verso il Giappone, dove la competizione entrerà nella sua fase più decisiva.