Pechino Express, Chanel Totti crolla in lacrime per Ilary Blasi e un’eliminazione choc: “Non lo guardo più”
Videomessaggi, vendette e colpi di scena: la corsa verso il Giappone cambia tutto e fa entrare nel vivo la competizione con un'eliminazione discussa.
Pechino Express (30 aprile), cosa è successo
L’ultima puntata di Pechino Express 2026 ha segnato uno snodo decisivo nel percorso delle coppie rimaste in gara, tra prove sempre più dure, momenti emotivi intensi e scelte destinate a far discutere. Dalla tappa tra Dengfeng, Luoyang e Xi’an fino al verdetto finale, il viaggio si è trasformato in una vera resa dei conti, con equilibri che si sono ribaltati e tensioni rimaste sospese fino all’ultimo. Tra competizione pura e storie personali, ecco i momenti più importanti della puntata.
1. La tappa tra arti marziali e prove estreme
La gara riparte da Dengfeng, cuore della tradizione Shaolin, dove i concorrenti si confrontano con una prova legata alle arti marziali, mettendo alla prova concentrazione e resistenza. Nessuna coppia riesce subito nell’impresa, segno di una difficoltà crescente che accompagna tutta la puntata e che mette in evidenza i limiti fisici e mentali dei partecipanti.
Il momento più toccante: i videomessaggi da casa
Uno dei passaggi più intensi arriva con i videomessaggi delle famiglie, che spezzano il ritmo della gara e portano i concorrenti a lasciarsi andare. Tra tutti spicca quello di Ilary Blasi per la figlia Chanel Totti: "Sono orgogliosa di te, conosco i tuoi limiti e le tue potenzialità. Se ti sto facendo questo messaggio vuol dire che sei un passo più avanti per la meta" e poi, con ironia, "Senza di te non si sta male a casa". Le lacrime cominciano a sgorgare dagli occhi della ragazza, come racconta la stessa Chanel: "Ogni tanto tocca piangere", mentre intanto anche gli altri concorrenti si emozionano di fronte ai messaggi ricevuti.
La prova vantaggio e il dominio dei Veloci
A Luoyang la competizione si sposta su una prova inattesa, quella del ping pong, dove precisione e rapidità fanno la differenza. I Veloci si dimostrano ancora una volta la coppia più solida, imponendosi sugli avversari e conquistando un vantaggio fondamentale per la classifica finale, confermandosi tra i favoriti assoluti.
La corsa finale e la strategia decisiva
La tappa si conclude a Xi’an, tra l’imponenza dell’Esercito di Terracotta e una prova che richiede intuito e velocità. I Raccomandati riescono a distinguersi trovando per primi l’obiettivo, mentre i Veloci arrivano ancora una volta in testa al tappeto rosso, guadagnando il potere di decidere le sorti delle altre coppie.
L’eliminazione dei Rapper e la vendetta che fa discutere
Il momento più forte arriva con il verdetto finale: i Veloci scelgono di eliminare i Rapper, Dani Faiv e Tony 2Milli, a un passo dalla semifinale. Una decisione che sa di rivincita, dopo le tensioni delle puntate precedenti, e che lascia il segno sia tra i concorrenti che tra il pubblico. L’uscita dei Rapper cambia gli equilibri della gara e apre definitivamente la corsa verso il Giappone, dove la competizione entrerà nella sua fase più decisiva.
Le reazioni social all'eliminazione inattesa
Sui social non tutti hanno preso bene l'eliminazione dei Rapper, molti spettatori hanno avuto da ridire, e si sono riversati su X, come chi ha scritto: "Hanno fatto di tutto per mandarli a casa in sta puntata", o altri aggiungono: "Ho letto chi è uscito a #PechinoExpress…Non lo guardo più. Ormai l’unica che mi sta simpatica è Chanel". Qualcuno comincia a fare calcoli invece: "Adesso tremo, spero tanto che rimangano fino in fondo i raccomandati per poter vedere Chanel Totti prendere il primo posto a Fiona May". Altri apprezzano la reazione di Chanel al video della madre: "Che bella anima. Chanel pallone d'oro di quest'edizione". Altri ancora sembrano provati dall'eliminazione: "Ormai , specialmente dopo l’uscita dei Rapper , questa edizione mi annoia". Ma qualcuno invece sembra essere soddisfatto dall'esito: "Sono sincero, sono stati eliminati, ma io non ho capito chi della coppia era quello famoso che ha permesso la partecipazione a Pechino Express", o ancora: "È iniziata che volevo i veloci fuori, e adesso sono team Fiona contro i rapper".
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