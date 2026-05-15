Pechino Express 2026, trionfo dei 'Raccomandati' e il miracolo di Chanel Totti: “Mai visto prima”. Il web va in tilt. “Rosiconi” Chi ha vinto Pechino Express 2026? Il recap della finale culminata con il successo di Chanel Totti e Filippo Laurino, accolto con una ovazione sul web.

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Alla fine lo spoiler tanto discusso non si è concretizzato. Pechino Express 2026 ha chiuso i battenti e quello che sembrava un esito già scritto del reality si è ribaltato al momento della messa in onda televisiva. Il "caso" della presunta vittoria delle DJ, anticipata per sbaglio dai profili social di NOW, si è definitivamente smontato al termine dell’ultima puntata trasmessa ieri sera, giovedì 14 maggio, in prima serata su Sky Uno. A trionfare non è stata la coppia composta da Jo Squillo e Michelle Masullo, bensì i Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino.

Sono stati loro a tagliare per primi il traguardo piazzato davanti al Tempio Ninna-Ji di Kyoto, punto conclusivo di un viaggio epico lungo 5.450 chilometri, attraversando Indonesia, Cina e Giappone.

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Pechino Express 2026, cos’è successo in finale

Una corsa all’ultimo respiro, tra templi giapponesi, prove estreme e colpi di scena degni di un film. La finale di Pechino Express 2026 ha regalato una notte ad alta tensione: le tre coppie finaliste – le DJ, i Raccomandati e I Veloci – hanno attraversato il Giappone passando da Nara a Osaka fino a Kyoto, sfidandosi tra prove tradizionali, passaggi complicati e strategie improvvisate.

Le DJ, Jo Squillo e Michelle Masullo, erano riuscite a formare per prime il Libro Rosso della tappa intermedia a Osaka, staccando il pass per la finalissima a due. Ma il vero ribaltone è arrivato poco dopo, quando Chanel Totti e Filippo Laurino hanno superato sul filo di lana Fiona May e Patrick Stevens, conquistando l’ultimo posto disponibile per la corsa finale.

Nel tratto decisivo verso il Tempio Ninna-Ji, ogni dettaglio ha fatto la differenza, e per i Raccomandati è stato provvidenziale un incontro fortuito che ha svoltato la loro tappa e – probabilmente – ha inciso parecchio sulla loro vittoria. Mentre erano all’inseguimento delle DJ e alla disperata ricerca di un passaggio in auto per arrivare all’ultimo tappeto rosso, i due ragazzi nel mezzo di una caotica strada giapponese si sono sentiti chiamare in italiano da un’auto ferma nel traffico. Era Valentina di Bologna, una giovane donna che vive in Giappone con suo marito Zeno e il figlio di pochi anni: "Ragazzi, siete di Pechino? Siamo italiani, abitiamo qua: vi aspettiamo e vi portiamo a destinazione". Un colpo di fortuna clamoroso arrivato al momento giusto, che ha permesso a Chanel e Filippo di superare le rivali sul filo di lana ribaltando le sorti di una finale che sembrava segnata.

L’epilogo della puntata e la vittoria dei Raccomandati

Sotto il cielo di Kyoto, tra danze tradizionali e adrenalina alle stelle, Costantino della Gherardesca ha proclamato i vincitori: Chanel Totti e Filippo Laurino. I "Raccomandati", partiti tra ironie e pregiudizi, hanno chiuso il loro viaggio trasformandosi nella rivelazione assoluta di questa edizione. Questa la classifica definitiva di Pechino Express 2026

I RACCOMANDATI – Chanel Totti-Filippo Laurino; LE DJ – Jo Squillo-Michelle Masullo; I VELOCI – Fiona May e Patrick Stevens

Commovente il commento dei due ragazzi dopo il traguardo:

"Abbiamo dimostrato che nella vita possiamo cavarcela con le nostre gambe e la nostra testa, non ci servono aiuti"

Una frase che ha sintetizzato perfettamente il senso del loro percorso, costruito tra litigi, risate, cadute e rivincite personali verso chi spesso li ha etichettati (e criticati) a causa del privilegio di essere nati da genitori ricchi e famosi.

E mentre Le DJ hanno ammesso con amarezza "Siamo arrivate fino a qua, c’è un po’ di rammarico e tristezza, eravamo veramente vicine", il pubblico social esplodeva celebrando la coppia che fin dalla prima puntata di Pechino Express 2026 ha praticamente monopolizzato la simpatia dei telespettatori.

Il miracolo sul web di Chanel Totti: sono tutti con lei

Il vero colpo di scena di questa edizione di Pechino Express, infatti, non è stato soltanto la vittoria finale dei Raccomandati, ma il clamoroso consenso raccolto sul web da Chanel Totti e Filippo Laurino. Una specie di "miracolo social" quasi mai visto in un reality: fandom uniti, commenti entusiasti e pubblico compatto dalla stessa parte. Una popolarità mai vista prima in un reality, un genere tv che per definizione divide il pubblico in fazioni a sostegno di uno o dell’altro concorrente.

Chanel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, era partita tra mille pregiudizi. In tanti si aspettavano la classica ragazza privilegiata e capricciosa. Invece, puntata dopo puntata, ha conquistato tutti mostrando ironia, empatia, spontaneità e una capacità rara di affrontare la fatica sempre col sorriso. I social sono letteralmente esplosi per la vittoria sua e dell’amico Filippo: "Che meravigliaaaaaa! Vincitori perfetti", scrive un utente. E ancora: "vi sfido a trovare un commento a sfavore di questa vittoria". Qualcuno si spinge oltre: "tutti i commenti di tik tok felici, ig idem, twitter sta festeggiando come se avessimo vinto i mondiali". Tra i messaggi più condivisi spicca anche: "A Pechino non hanno vinto solo i Raccomandati… ha vinto la sportività, l’impegno, l’empatia, l’umiltà, la sincerità, la gentilezza. Chapeau a questi ragazzi, se lo meritano davvero".

E poi le frecciate dei social agli sconfitti, soprattutto ai ‘Veloci’, che pur essendo stati una delle coppie più competitive della storia di Pechino Express non non sono riusciti a far breccia nel cuore del web: "Ma Fiona e Patrick quanto stanno rosicando scusate?!". E ancora: "Fiona guarda e impara", "Alla fine è valsa la pena arrivare fino a qui e ‘sopportare’ Fiona, l’ipocrisia di Jo Squillo e le scenate di Michelle. GODO TANTISSIMO, ROSICONI", "ma c’era qualcuno che tifava le dj o i veloci?", "Non ho mai visto tutto il pubblico così dalla stessa parte". Critiche troppo ingenerose verso una coppia fortissima, competitiva per natura e anche in virtù del passato sportivo di Fiona May, finita più volte nel mirino del web in modo davvero eccessivo.

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