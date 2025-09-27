Pechino Express 2026, Chanel Totti pronta al debutto in tv: chi sarà il suo partner d'avventura
Chanel Totti sbarca su Sky a Pechino Express 2026, e non mancheranno sorprese: intanto, il conduttore, Costantino della Gherardesca avrà tre nuovi inviati.
Pechino Express 2026 si prepara a sorprendere il pubblico con una nuova edizione ricca non solo di colpi di scena ma anche di tante novità. Chanel Totti ha scelto di fare il grande salto su Sky, e sappiamo anche con chi farà coppia per questo debutto televisivo. Le prime anticipazioni parlano di concorrenti pronti a sfidarsi lungo rotte esotiche in Asia e di un team di inviati inedito che accompagnerà Costantino della Gherardesca, pronto a documentare ogni momento della competizione. Di seguito, tutti i dettagli.
Pechino Express 2026, Filippo Laurino sarà il compagno di Chanel Totti
Fervono i preparativi per Pechino Express 2026, show che andrà in onda in primavera in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Durante la presentazione dei palinsesti Sky 2025/2026 a Milano, mercoledì 24 settembre, sono state svelate cinque coppie in gara e i tre nuovi inviati che affiancheranno il conduttore Costantino della Gherardesca. Chanel Totti parteciperà insieme a un amico d’infanzia, Filippo Laurino, figlio della storica manager di Ilary Blasi. Il giovane è cresciuto con lei mentre le rispettive madri collaboravano professionalmente. Graziella Lopedota, 54 anni, è sposata con Gabriele Laurino e madre di due figli: Filippo e Niccolò, laureato alla IULM di Milano. Nella nota stampa si legge: "Filippo si è diplomato presso il liceo artistico e, recentemente, ha conseguito la laurea in video design, celebrando questo traguardo con grande entusiasmo. È un videomaker, ama viaggiare e stare in famiglia; è molto curioso, appassionato di natura e animali, possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi". Chanel entra nella squadra Sky dopo le voci su una possibile partecipazione a Ballando Con Le Stelle che sono circolate in estate.
Chi sono gli inviati di Pechino Express 2026
Quest’anno il viaggio partirà dall’Indonesia, attraverserà la Cina e si concluderà in Giappone. Per la prima volta, Costantino della Gherardesca sarà affiancato da tre nuovi inviati: Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda, i quali racconteranno la competizione e offriranno il loro punto di vista sulle sfide dei viaggiatori.
I concorrenti e le anticipazioni sulla nuova edizione
Per quanto riguarda le coppie, le prime cinque pronte per la rotta asiatica di Pechino Express sono: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, Chanel Totti e Filippo Laurino, Jo Squillo e Michelle Masullo, Candelaria e Camila Solórzano, e Dani Faiv e Tony 2Milli. Izzo e Paolantoni, reduci da numerosi successi televisivi, sicuramente garantiranno momenti super divertenti. Jo Squillo e Michelle hanno un legame speciale di madre e figlia, con Michelle attiva anche come DJ. Le sorelle argentine Candelaria e Camila porteranno la loro carriera da modella e DJ, mentre Dani Faiv e Tony 2Milli, grandi amici, porteranno il rap nel viaggio.
