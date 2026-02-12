Pearl Jam in studio, svolta musicale e giallo sul nuovo batterista: parla Eddie Vedder Il cantante della band grunge di Seattle ha parlato della ‘nuova era’ del gruppo e del successore di Matt Cameron alla batteria: cosa ha detto

I Pearl Jam sono al lavoro. Come raccontato dal cantante Eddie Vedder in un’intervista rilasciata in occasione dell’uscita su Netflix del documentario Matter of Time, una questione di tempo a Rolling Stones US, infatti, la band di Seattle potrebbe presto tornare in studio a due anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco (Matter of Time, per l’appunto). Tra i grandi punti interrogativi sul futuro del gruppo, tuttavia, c’è anche e soprattutto il batterista; Matt Cameron ha già annunciato l’addio, chi sarà il suo successore? Scopriamo cosa ha detto Eddie Vedder e tutti i dettagli.

Pearl Jam, il futuro della band di Eddie Vedder e la nuova ‘fase’ musicale

A quasi due anni dall’uscita di Matter of Time, i Pearl Jam sono di nuovo al lavoro e stanno suonando insieme. A rivelarlo è lo stesso Eddie Vedder; il frontman della band di Seattle ha infatti parlato a Brian Hiatt di Rolling Stone US di quello che sarà il futuro del gruppo, ammettendo di essere in una fase di transizione musicale: "I Pearl Jam sono in un momento di passaggio tra un’era e l’altra". Nell’intervista rilasciata in occasione dell’uscita su Netflix del documentario Matter of Time, una questione di tempo, insomma, Vedder ha stuzzicato la curiosità dei fan in attesa del 13esimo disco dei Pearl Jam, lasciando intendere che la band potrebbe essere presto pronta a tornare in studio.

L’addio di Matt Cameron e il nuovo batterista della band: cosa ha detto Vedder

La scorsa estate Matt Cameron ha annunciato sui social il suo addio ai Pearl Jam. La notizia è arrivata un po’ a sorpresa, ma l’ormai ex batterista della band grunge capitanata da Eddie Vedder ha spiegato di essere rimasto in ottimi rapporti con tutti i membri del gruppo e di essere semplicemente alla ricerca di altri progetti in grado di "rispecchiarlo come artista", a partire dalla durata delle esibizioni e da una minore ‘frenesia’ nei ritmi dei tour in giro per il mondo. Al momento Cameron è al lavoro sul nuovo album dei Soundgarden (che verrà realizzato sui progetti lasciati da Chris Cornell prima della morte) e come suo successore si è offerto anche Dave Abbruzzese, già batterista dei Pearl Jam dal 1991 al 1994. Eddie Vedder non si è sbottonato sulla questione: "Se mai dovessi dire qualcosa, dovremmo prima parlarne tra noi, all’interno della band, e decidere cosa dire o chi dovrebbe dirlo".

