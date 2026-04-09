Quella volta che Michael Bay ha esagerato davvero: le scene di Pearl Harbor che i veterani non gli hanno mai perdonato Hollywood voleva un blockbuster, i veterani volevano rispetto: il risultato è stato uno scontro frontale. Così tra romanticismo forzato, esplosioni spettacolari e libertà narrative al limite del surreale, Pearl Harbor si trasformò in un campo minato

Diego Scappini Giornalista Classe 1987, lo sport è il mio habitat naturale ma sono appassionato anche di TV, serie e cinema, soprattutto horror.

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Quando Pearl Harbor uscì nel 2001, il dibattito non riguardò solo la qualità del film, ma il rapporto sempre più teso tra Hollywood e la Storia con la esse maiuscola. Al centro della tempesta c’era il regista Michael Bay – reduce dal successo di Armageddon – che negli anni non ha mai nascosto la sua filosofia creativa. In un’intervista al Guardian, durante il tour promozionale del film, la riassunse così: "Faccio film per il pubblico, non per gli storici". Una dichiarazione che definisce con precisione il suo approccio: il cinema come macchina emotiva, non come archivio.

Un progetto nato già tra le polemiche

Bay e l’altro produttore Jerry Bruckheimer ottennero un accesso senza precedenti alla base di Pearl Harbor, con la Marina americana pronta a collaborare. Ma la collaborazione non significava libertà totale: i consulenti militari coinvolti nella produzione segnalarono più volte che la sceneggiatura si prendeva troppe libertà rispetto alla realtà storica, soprattutto nella rappresentazione dei tempi di reazione, dei ruoli e della dinamica dell’attacco. Bruckheimer però chiarì subito la posizione dei due filmmaker: "Questo film non è un documentario, ma un tributo a quegli uomini e donne che hanno vissuto quell’epoca".

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Le scene che fecero infuriare i veterani di Usa e Giappone

Due passaggi di Pearl Harbor, in particolare, accesero la polemica. Il primo riguarda la sequenza dell’attacco alla base statunitense, in cui i giapponesi bombardano anche un ospedale. Diversi veterani, di entrambi gli schieramenti, protestarono perché non esistono testimonianze che confermino un attacco deliberato contro la popolazione civile. Per loro, quella scelta trasformava un evento storico in un gesto di crudeltà gratuita, utile solo a drammatizzare. E infatti, successivamente, Michael Bay confessò che aveva voluto rendere la scena dell’attacco giapponese volutamente "più barbarica", giustificando così l’inserimento di momenti non supportati dalle fonti storiche.

Il secondo caso riguarda la scena della partenza degli aerei giapponesi, che nel film decollano da una (vera) portaerei americana. I veterani considerarono quella scelta un errore grossolano, quasi irrispettoso verso la memoria dei caduti. Nell’occasione Bay si difese adducendo una scusa più "pratica": non fu utilizzata una nave giapponese semplicemente perchè era impossibile farlo, dal momento che erano state tutte distrutte dagli americani nei bombardamenti di risposta all’attacco giapponese.

Spettacolo contro accuratezza: un conflitto irrisolto

La tensione tra verità e finzione esplose anche in fase di montaggio. La Disney, che aveva investito milioni di dollari in un kolossal destinato al grande pubblico, spingeva per dare più spazio alla storia d’amore e al melodramma, convinta che fosse la chiave commerciale del film. Michael Bay, invece, considerava la ricostruzione dell’attacco il cuore emotivo e visivo dell’opera: voleva che quella sequenza di oltre 40 minuti restasse il fulcro narrativo, il momento in cui lo spettatore veniva travolto dal caos e dalla violenza dell’evento.

Il risultato, nonostante il successo al botteghino, fu un compromesso che non convinse nè gli storici nè il grande pubblico. Alcuni criticarono il film per aver trasformato un trauma nazionale in un racconto romanzato, dove la tragedia reale veniva filtrata attraverso dinamiche sentimentali e scelte spettacolari. Bay, da parte sua, difese apertamente la sua impostazione: un’esperienza emotiva capace di "umanizzare" questa tragedia e renderla comprensibile al pubblico contemporaneo.

Perché Pearl Harbor continua a far discutere

Forse Pearl Harbor divide ancora perché mette a nudo una domanda che Hollywood non ha mai risolto: quando raccontiamo il passato, vogliamo la verità o vogliamo emozionarci? Bay, con la sua estetica iperbolica ed esagerata, ha portato questa sensibilità all’estremo, trasformando un trauma nazionale in un’esperienza sensoriale totale. Ed è proprio questo, più della trama o dei personaggi, a renderlo un caso ancora vivo: un film che continua a far discutere perché tocca un passato che, come ci ricorda la recente gaffe di Donald Trump con la premier giapponese Sanae Takaichi, non smette mai davvero di passare di moda.

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