Volevano solo replicare il successo stratosferico di Titanic: ecco la storia mai raccontata dietro le quinte di Pearl Harbor La fredda e calcolata strategia che ha trasformato un attacco kamikaze in una soap opera ad alto budget

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Altro giro altra corsa, ma prima di parlare di quello che Pearl Harbor racconta è bene capire da dove nasce. Dick Cook, ex presidente della Disney, lo ha ammesso a distanza di anni in un’intervista retrospettiva a GQ: alla fine degli anni Novanta, ogni singolo studio di Hollywood voleva il proprio Titanic. Il film di Cameron aveva incassato oltre un miliardo e mezzo di dollari mescolando una storia d’amore a una tragedia realmente avvenuta. Ricordo perfettamente il periodo di debutto in sala, di come molte persone siano andate a vederlo anche una decina di volte e di come l’industria abbia poi successivamente imparato la lezione fin troppo bene.

Secondo diverse ricostruzioni dell’epoca, Disney offrì a chiunque fosse riuscito a fondere Salvate il soldato Ryan e Titanic un assegno colossale: Michael Bay e Jerry Bruckheimer, reduci dal successo di The Rock e Armageddon, alzarono la mano. Il budget concesso in fase di sola approvazione del progetto, prima ancora di girare un fotogramma, fu il più alto mai garantito da uno studio a quello stadio – persino superiore a quello con cui Cameron aveva iniziato le riprese di Titanic. Non stiamo parlando di un regista che quindi parte su un progetto perché ispirato da un evento storico, stiamo parlando di uno studio che ha richiesto la realizzazione di una formula e ha scelto la tragedia di Pearl Harbor come materia prima per realizzarla.

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Pearl Harbor è una storia d’amore, principalmente

Se cercate una sintesi perfetta di questa logica, non serve nemmeno andar torppo a leggere tra le righe, basta una dichiarazione che lo stesso Jerry Bruckheimer rilasciò a Empire Magazine. Il concetto espresso fu che per quanto l’attacco a Pearl Harbor sia un momento cruciale della storia americana e mondiale, il film funziona solo se il pubblico si innamora dei tre protagonisti interpretati da Kate Beckinsale, Ben Affleck e Josh Hartnett. Se questo accade – ha detto – "vi abbiamo preso"; se non accade, allora tanto vale cambiare mestiere. Insomma, il produttore sta dicendo apertamente che l’evento storico non era il punto del film. Il che significa, a conti fatti, che lo sfondo necessario per vendere una storia d’amore, esattamente come il naufragio del Titanic era servito da cornice spettacolare a Jack e Rose.

Le "libertà artistiche" utili al wow in sala

È comprensibile ma è giustificabile? A voi l’ardua sentenza… La scena dell’attacco all’ospedale – mai avvenuta nella realtà, dato che i piloti giapponesi avevano ordini precisi di non colpire obiettivi civili – non è un errore di documentazione. Michael Bay ha ammesso apertamente di averla inserita per rendere l’attacco "più barbarico". E poi ancora, vogliamo parlare della scena in cui il presidente Roosevelt si alza dalla sedia a rotelle con enfasi patriottica? Ecco, sono entrambe decisioni prese in funzione dell’impatto emotivo richiesto dalla formula.

Quando un film nasce per rispondere a un preciso obiettivo economico modellato su un altro successo, ogni scelta narrativa fatta non deve più necessariamente raccontare la verità ma diventa una variabile da ottimizzare per massimizzare la reazione del pubblico in sala. Se il detto che il fine giustifica i mezzi…

VM 18? No grazie, siamo Disney

E poi c’è un ulteriore un dettaglio produttivo che raramente viene raccontato e che rafforza ancor di più questa chiave di lettura: Michael Bay avrebbe voluto girare un film vietato ai minori, con la crudezza della guerra rappresentata senza filtri (più sulla scia di Salvate il soldato Ryan, per indenterci). Disney impose invece un rating PG-13, per garantire l’accesso a un pubblico più ampio e quindi incassi più alti – e Bay, pur controvoglia, non oppose resistenza, ottenendo come compromesso la possibilità di pubblicare successivamente un director’s cut vietato ai minori solo in home video.

Il conto pagato da chi quella guerra l’ha vissuta davvero

Tutto questo ha un costo, ed è quello pagato da chi Pearl Harbor l’ha vissuta sul serio. Kenneth Taylor, pilota realmente esistito e riportato nel film, lo definì pubblicamente "spazzatura, iper-sensazionalizzato e completamente distorto". Le parole non vengono quindi dal un critico cinematografico particolarmente severe, sono giudizio di un uomo che ha visto la propria esperienza trasformata in una formula da botteghino. Quando un impianto produttivo nasce per replicare un incasso, e non per onorare una memoria, questo genere di conseguenze non è un rischio imprevisto: è, semmai, la fine più prevedibile possibile.

Lo stesso critico Roberto Nepoti, scrivendo su la Repubblica proprio all’uscita del film nel 2001, colse perfettamente questa natura: definì Pearl Harbor un film "postmoderno", spiegando che la sua vera novità non stava nella regia, ma nell’essere un film di produzione, costruito mescolando e bilanciando generi diversi come ingredienti di una ricetta – dramma sentimentale, commedia, film di guerra, disaster movie, dramma ospedaliero, soap opera – con la precisione fredda di chi sta ottimizzando un prodotto commerciale, non di chi sta raccontando una storia.

La formula, sul piano dei numeri, ha funzionato benissimo

E qui arriva l’ultima ironia, forse la più amara: nonostante le pessime recensioni su Metacritic, con tanto di candidature ai Razzie Award, Pearl Harbor incassò quasi 450 milioni di dollari in tutto il mondo. Il piano, in termini puramente numerici, ha funzionato esattamente come previsto. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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