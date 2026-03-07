Peaky Blinders, esordio incredibile per il film: le prime recensioni

Peaky Blinders, l'esordio al cinema è eclatante: il ritorno di Thomas Shelby è un vero successo Peaky Blinders: The Immortal Man, il film che segna il ritorno di Tommy Shelby, è un grande successo secondo le prime recensioni

CONDIVIDI

Il ritorno di Tommy Shelby sul grande schermo sembra aver fatto centro: Peaky Blinders: The Immortal Man ha debuttato con un impressionante 93% su Rotten Tomatoes, pareggiando esattamente il gradimento della serie originale.

Il ritorno di Tommy Shelby è un vero successo: la trama di Peaky Blinders: The Immortal Man

Sono passati sei anni dal finale di stagione di Peaky Blinders e ritroviamo un Tommy Shelby molto diverso da come lo ricordavamo. Vive in un esilio autoimposto, lontano da tutto e tormentato dai fantasmi del passato: la morte della figlia e i traumi mai superati della Grande Guerra. Sembra, insomma, aver chiuso col mondo finché non cambia tutto quando sua sorella Ada Thorne lo trascina in quell’univerrso criminale che credeva di aver abbandonato per sempre.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Durante questo isolamento di Tommy, il comando dei Peaky Blinders è passato nelle mani di suo figlio illegittimo, Duke Shelby (interpretato da Barry Keoghan). Duke però non ha la visione strategica del padre: è spietato, imprevedibile e decisamente caotico. Questa sua gestione lo porta a incrociare la strada di Beckett (un inquietante Tim Roth), un agente dell’Unione Britannica dei Fascisti dietro cui si cela l’ombra dei nazisti.

Al centro della trama del film c’è un complotto reale e terrificante: l’Operazione Bernhard. L’obiettivo è far crollare l’economia del Regno Unito inondandola con 350 milioni di sterline in banconote false. Uno scenario, insomma, a dir poco catastrofico, che mette in scena uno scontro non solo politico ma anche generazionale: quello tra Duke e Tommy.

Recensioni eccellenti per il film

La storia, il ritorno di Tommy e l’interpretazione di Cillian Murphy in particolare hanno letteralmente conquistato il pubblico. Le prime recensioni sono infatti entusiaste, grazie soprattutto alla capacità di Murphy di dare al personaggio una profondità emotiva inaspettata, anche dopo 13 anni in quei panni. Le recensioni sottolineano come il carisma di Tommy Shelby "buchi" lo schermo cinematografico tanto quanto quello televisivo. Screen Daily lo definisce un film "propulsivo e divertente", capace di accontentare i fan storici ma anche di attirare chi non ha mai visto un episodio della serie.

Potrebbe interessarti anche