Peaky Blinders The Immortal Man: si scatena l'inferno a Birmingham nel trailer ufficiale Cillian Murphy affronta l'ultima missione nel nuovo trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man

Netflix ha finalmente rilasciato il nuovo trailer ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, ponendo fine a mesi di attesa e speculazioni. Dopo il teaser mostrato a fine anno, il video inedito offre uno sguardo profondo e viscerale sulla nuova vita di Thomas Shelby, interpretato dal premio Oscar Cillian Murphy (che in molti danno come prima scelta per interpretare Voldemort nella nuova serie di Harry Potter). Il film, diretto da Tom Harper e scritto da Steven Knight, arriverà in sale selezionate il 6 marzo come evento speciale, prima della distribuzione globale sulla piattaforma prevista per il 20 marzo.

Peaky Blinders The Immortal Man porta al cinema Thomas Shelby

Le sequenze inedite mostrate oggi ci portano direttamente nel cuore del 1940. Birmingham è una città trasformata dal conflitto mondiale, costantemente sotto la minaccia dei raid aerei tedeschi. Tommy Shelby, che aveva tentato di fuggire dalle proprie responsabilità e dal proprio nome attraverso un esilio volontario, viene richiamato in servizio non solo per proteggere la famiglia, ma per una missione segreta che potrebbe cambiare le sorti della nazione. Il trailer enfatizza il dualismo del protagonista: un uomo che cerca la redenzione mentre è costretto a immergersi nuovamente nel sangue e nella violenza che hanno definito la sua ascesa.

Dal punto di vista della trama, il trailer di oggi chiarisce che la Seconda Guerra Mondiale non è solo uno sfondo, ma un personaggio attivo che spinge Tommy a confrontarsi con i suoi demoni più oscuri. Le immagini mostrano una Birmingham ricostruita con una scala produttiva senza precedenti per il franchise, alternando i fumosi vicoli di Small Heath a lussuosi uffici governativi dove si decidono le sorti del mondo. La posta in gioco non è mai stata così alta: per ordine dei Peaky Blinders, Tommy Shelby deve affrontare la sua eredità e decidere se portarla nel futuro o distruggerla definitivamente.

Un cast delle grandi occasioni

Il cast si conferma come imponente e brilla nel trailer grazie alle prime interazioni tra i personaggi storici e le nuove entrate. Rebecca Ferguson appare in scene di forte tensione politica, mentre Barry Keoghan sembra incarnare la nuova, spietata energia della famiglia Shelby, pronto a raccogliere un’eredità pesante. Il nuovo film presenta anche Tim Roth in un ruolo che promette di essere uno dei principali ostacoli per Tommy, confermando le atmosfere da thriller spionistico che si intrecciano con il classico crime drama della serie originale. La produzione, guidata da Steven Knight e Cillian Murphy insieme a Guy Heeley e Caryn Mandabach, ha garantito che l’anima della serie rimanesse intatta pur traslando il racconto verso una dimensione cinematografica. La colonna sonora, di cui si sentono i primi accenni nel trailer, promette di mantenere il caratteristico stile anacronistico e graffiante, con brani rock che sottolineano l’ineluttabilità del destino degli Shelby. Con l’uscita fissata per marzo, Peaky Blinders: The Immortal Man si appresta a essere un film evento, segnando la conclusione – o forse un nuovo inizio? – per uno dei personaggi più iconici della televisione moderna.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

