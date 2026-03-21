Peaky Blinders The Immortal Man, l'evento imperdibile è in Italia (e tutti possono partecipare)
In occasione dell'uscita su Netflix del film Peaky Blinders The Immortal Man, apre a Milano il Garrison pub: ecco tutti i dettagli del grande evento
Questo fine settimana è un momento storico per i fan di Thomas Shelby: arriva infatti su Netflix Peaky Blinders: The Immortal Man, l’attesissimo film nonché nuovo capitolo della saga che ha appassionato milioni di spettatori. Per festeggiare in grande stile questo evento, Netflix ha deciso di portare un pezzo di Birmingham in Italia, per la precisione a Milano.
Peaky Blinders arriva a Milano grazie ad un evento unico: come partecipare
Da venerdì 20 a domenica 22 marzo, il celebre Garrison Pub – il quartier generale della famiglia Shelby – prende vita in zona Città Studi. Il locale scelto è lo storico Matricola Pub, situato in viale Romagna 43 (all’angolo con via Pascoli), uno dei pub più antichi di Milano, aperto dal 1929. Nato vicino al Politecnico, è diventato negli anni ’90 un vero punto di riferimento internazionale per chi ama l’atmosfera dei pub irlandesi. Partecipare all’evento è facile: tutti possono accedere al locale, l’importante è essere maggiorenni.
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Nella serie TV, il Garrison Pub è il cuore di tutto: un classico locale inglese con mobili in legno scuro e specchi dalle cornici dorate, dove gli Shelby pianificavano le loro mosse criminali nella Birmingham del 1919. Il Matricola possiede già quell’atmosfera d’altri tempi necessaria per immedesimarsi nella storia, essendo il paradiso degli amanti della birra: offre, infatti, oltre dodici spine, che spaziano tra marchi fissi e novità settimanali. Grazie al suo stile autentico e ai suoi clienti affezionati, è stato giudicato il posto perfetto per ospitare il mondo dei Peaky Blinders.
Il Garrison Pub esiste(va) davvero
Se vi state chiedendo se il Garrison Pub esiste nella realtà la risposta è affermativa: l’iconico locale si trova infatti in Garrison Lane a Birmingham, vicino allo stadio. Purtroppo, però, oggi non è più possibile andarci a bere una pinta, poiché la struttura ospita un negozio di mobili. Proprio per questo, l’iniziativa di Milano è un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’atmosfera della serie.
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