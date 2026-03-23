Peaky Blinders: The Immortal Man, destino ‘amaro’ per Tommy Shelby e un addio che pesa: la spiegazione del finale The Immortal Man chiude il cerchio dei Peaky Blinders: Tommy affronta il passato e lascia un’eredità inattesa al figlio. Ecco come finisce il film Netflix.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Peaky Blinders: The Immortal Man chiude definitivamente la storia di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, dopo cinque stagioni della celebre serie creata da Steven Knight. Il film racconta la conclusione naturale di un percorso costruito con coerenza, tra guerra, fantasmi e redenzione. Disponibile su Netflix dal 20 marzo, vede anche Barry Keoghan nei panni di Duke e mostra un Tommy che ha perso tutto, in una Birmingham in fiamme, dove il mito non è più semplicemente potere e forza, ma sopravvivenza, una lotta continua nel tentativo di farcela. In questo articolo vi spieghiamo come si è concluso il film, quini, fate ATTENZIONE perché saranno presenti SPOILER.

Peaky Blinders: The Immortal Man, di cosa parla il film: la trama

Prima di svelarvi il finale del film, ovvero, come finisce, diamo uno sguardo veloce alla trama di Peaky Blinders: The Immortal Man, così da avere un quadro più completo di tutto. La pellicola è ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1940, e segue Tommy Shelby (Cillian Murphy), il quale è costretto a interrompere il suo esilio per affrontare una minaccia devastante. Anni dopo la serie, Tommy vive isolato, segnato dalla perdita della figlia Ruby, ma una cospirazione nazista guidata da Beckett lo costringe a tornare in azione. Il piano mira a destabilizzare l’economia britannica con denaro falso, mentre Duke, il figlio illegittimo di Tommy e ora a capo dei Peaky Blinders, inizialmente collabora con Beckett. Alla fine, padre e figlio, dopo uno scontro, uniscono le forze per fermare l’organizzazione nemica e proteggere la famiglia.

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Peaky Blinders: The Immortal Man, come si è concluso il film: la spiegazione del finale

Peaky Blinders: The Immortal Man è l’epilogo della serie britannica, che mostra il destino dei protagonisti e offre un finale definitivo per Thomas Shelby. Partito come piccolo criminale, Tommy costruisce un impero e si cimenta anche in politica, diventando uno dei personaggi più iconici del XXI secolo. Il film introduce il Duca Shelby di Barry Keoghan e il nazista Beckett come principali antagonisti. Dopo la morte di Ada, Tommy esce dal pensionamento per fermare il piano nazista, che prevede l’inondazione dell’economia britannica con sterline contraffatte. Con l’aiuto dei Peaky Blinders e di alleati storici, Tommy organizza un’imboscata decisiva: Beckett viene ucciso, ma Tommy sa che questa sarà la sua ultima battaglia e chiede a suo figlio Duke di finirlo, dando così una chiusura definitiva alla sua storia. La pellicola include anche un flashback sulla tragica morte di Arthur Shelby, ucciso da Tommy in un momento di follia, evento che ha segnato la sua solitudine e amplificato il peso emotivo della narrazione.

Cosa succederà al franchise di Peaky Blinders dopo la morte di Tommy Shelby?

Il finale di The Immortal Man mostra un funerale in pieno stile Peaky Blinders: Duke assiste alla morte del padre e sembra destinato a prendere le redini della banda. La morte di Tommy segna un nuovo capitolo per la serie, ma il franchise continuerà con una serie sequel, uno spin-off su Polly e una nuova storia ambientata a Boston. In particolare, dovrebbero essere incentrati su nuovi personaggi come Duke, Kaulo ed Elijah.

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