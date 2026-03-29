La storia vera dietro i Peaky Blinders: cosa resta della banda reale dietro il fascino di Tommy Shelby Tra mito e realtà, la serie Peaky Blinders, con Cillian Murphy, rielabora fatti storici: ecco cosa è autentico e cosa invece nasce dalla penna di Steven Knight.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Dietro il fascino oscuro di Peaky Blinders si nasconde una verità storica meno lineare di quanto si possa pensare. La celebre serie con Cillian Murphy ha conquistato il pubblico raccontando l’ascesa di una famiglia criminale nella Birmingham del primo dopoguerra, ma la realtà è più sfumata e, per certi versi, sorprendente. Tra dettagli autentici, personaggi realmente esistiti e licenze narrative, il confine tra storia vera e serie si fa sottile. Quanto c’è davvero di vero nelle vicende degli Shelby? E quali elementi, invece, sono stati trasformati per esigenze televisive? Scopriamolo insieme.

Peaky Blinders, le differenze tra la storia vera e la serie tv

Siamo sicuri che chi ha visto la serie, almeno una volta si sarà chiesto: "Ma Peaky Blinders si basa su una storia vera? " Ebbene, in questo articolo ne parliamo. Peaky Blinders si ispira in parte a fatti reali, anche se, aalcune cose, sono pura finzione. La serie segue Thomas Shelby, un ex soldato che guida una potente organizzazione criminale nella Birmingham degli anni ’20, ma i veri Peaky Blinders operarono in realtà tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. La vera banda nacque in un contesto di povertà e crisi economica: era composta soprattutto da giovani delle classi più basse che si dedicavano a piccoli crimini come furti e gioco d’azzardo. Non si trattava di un’unica famiglia organizzata, ma di diverse bande. Il loro nome derivava probabilmente dallo stile distintivo, in particolare dai cappelli indossati inclinati sulla fronte.

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A differenza della serie, i veri Peaky Blinders non avevano grande potere né ambizioni politiche, e le loro attività erano limitate. Con il tempo, il fenomeno si esaurì grazie al miglioramento delle condizioni di vita e alla diffusione di nuove forme di intrattenimento. La serie prende ispirazione da figure reali, come Thomas Gilbert (probabile modello di Tommy Shelby) e criminali come Billy Kimber e Charles Sabini, ma ne modifica le storie per esigenze narrative. Introduce anche personaggi storici come Oswald Mosley e Winston Churchill, adattandoli al racconto.

Peaky Blinders, trama e cast della serie

Peaky Blinders è una serie crime della BBC ambientata a Birmingham dopo la Prima Guerra Mondiale, ispirata a una vera famiglia criminale. Segue Tommy Shelby e i suoi fratelli, che guidano la gang, controllando il quartiere con violenza e intimidazione. La loro leadership viene minacciata dall’arrivo dell’ispettore Chester Campbell, deciso a eliminare la criminalità. Anche l’arrivo di Grace, una donna apparentemente innocente ma con un segreto, mette in crisi Tommy e la sua famiglia. Nel cast troviamo:

Cillian Murphy

Paul Anderson

Sophie Rundle

Ned Dennehy

Benjamin Zephaniah

Natasha O’Keeffe

Finn Cole

Tom Hardy

Packy Lee

Trovate tutte le stagioni della serie in streaming su Netflix e Prime Video.

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