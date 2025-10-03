Peaky Blinders, in arrivo un sequel con due nuove serie: la nuova generazione Shelby domina Birmingham tra sangue e potere
Dopo il film, i Peaky Blinders ritornano con due nuove serie da sei episodi: la famiglia Shelby guida la rinascita di Birmingham tra sangue, intrighi e violenza
Fan di tutto il mondo, preparatevi: Netflix e BBC confermano il ritorno del celebre crime drama storico Peaky Blinders, con due nuove serie sequel create dal suo ideatore Steven Knight. I prossimi spin-off, che racconteranno le vicende di una nuova generazione dei Shelby, proseguiranno la storia dopo l’atteso film tratto dalla serie, The Immortal Man, attualmente in fase di post-produzione.
Peaky Blinders, Netflix annuncia il sequel: trama delle due nuove serie
I Peaky Blinders torneranno su Netflix con due nuovi capitoli che proseguiranno l’eredità della famiglia Shelby attraverso una nuova generazione. La serie, già confermata per due stagioni da sei episodi da 60 minuti ciascuna, sarà girata ai Digbeth Loc. Studios di Birmingham, città simbolo delle vicende dei Blinders. La produzione sarà curata da Kudos e Garrison Drama, già dietro le sei stagioni originali e l’atteso film di Peaky Blinders, attualmente in post-produzione. La storia riprenderà subito dopo il film, nel 1953, in un’Inghilterra segnata dalla Seconda guerra mondiale. Birmingham, devastata, cerca di rinascere attraverso grandi progetti urbanistici e i nuovi Peaky Blinders si troveranno coinvolti in una lotta per il controllo di questa rinascita, affrontando enormi opportunità ma anche pericoli inediti. Al centro rimane la famiglia Shelby, pronta a difendere il proprio ruolo nel cuore della città. Steven Knight guiderà il progetto, affiancato da Cillian Murphy, Karen Wilson e Martin Haines di Kudos, Jamie Glazebrook di Garrison Drama, Jo McClellan per la BBC e Mona Qureshi con Toby Bentley per Netflix.
Knight ha dichiarato: "Sono entusiasta di annunciare questo nuovo capitolo della storia di Peaky Blinders. Ancora una volta sarà radicato a Birmingham e racconterà la storia di una città che risorge dalle ceneri del Blitz. La nuova generazione di Shelby ha preso il volante e sarà un viaggio incredibile". Mona Qureshi ha aggiunto: "Non potremmo essere più felici di intraprendere un nuovo capitolo di Peaky Blinders con i nostri meravigliosi partner di Kudos, Garrison Drama e la BBC. Ci sono pochi narratori moderni paragonabili a Steven Knight e resteremo con il fiato sospeso mentre torna per le strade di Birmingham con la prossima generazione della famiglia Shelby. Siamo pronti a lasciarci catturare di nuovo insieme al nostro pubblico!".
Cos’è successo nell’ultima stagione di Peaky Blinders e dove vederla in streaming
Ma cos’è successo nell’ultima stagione (la sesta) di Peaky Blinders? Cerchiamo di fare un resoconto (ATTENZIONE, POSSIBILE SPOILER). Nella sesta stagione, Michael esce di prigione è pronto a vendicarsi uccidendo Tommy, mentre quest’ultimo, credendo di essere malato terminale, si prepara a partire per il Canada con un colpo da cinque milioni di sterline per sistemare la famiglia. A South Boston, un piano per uccidere Tommy e Arthur viene sventato: l’informatore Billy viene scoperto e ucciso, e Fynn, che si rifiuta di collaborare, viene cacciato dalla banda.
Rifugiatosi nelle valli inglesi, Tommy scopre che la sua malattia era una falsa diagnosi di vendetta e può finalmente tornare a essere sé stesso. Michael viene eliminato, l’affare in Canada riesce, e Tommy riunisce la famiglia, nominando il figlio Duke come erede. Decide, infine, di dedicarsi al bene, con progetti di edilizia popolare e la lotta ai fascisti. Potrete vedere questa e tutte le altre stagioni in streaming su Netflix.
Di cosa parlerà il film di Peaky Blinders?: Trama e cast
Il film di Peaky Blinders, intitolato The Immortal Man, è previsto per la fine del 2025 o inizio 2026, con Cillian Murphy che riprende il ruolo di Tommy Shelby. La sceneggiatura è di Steven Knight e la regia di Tom Harper. Le riprese si sono svolte nel Regno Unito tra settembre e dicembre 2024.Il cast includerà volti noti della serie come Sophie Rundle (Ada Thorne), Charlie Strong, Johnny Dogs, Curly e Stephen Graham, mentre Paul Anderson (Arthur Shelby) non farà parte del progetto. Tra le nuove aggiunte ci sono Barry Keoghan, Tim Roth, Rebecca Fergusson e Jay Lycurgo, con alcune speculazioni sui ruoli chiave legati alla famiglia Shelby. Il film sarà ambientato durante la Seconda guerra mondiale e non sarà l’ultimo prodotto del franchise: sono in sviluppo altri due film, uno ambientato a Boston e l’altro incentrato su Polly Shelby.
