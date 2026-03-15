Peaky Blinders: The Immortal Man, quando esce in Italia il film che riporta Tommy Shelby su Netflix Il sequel cinematografico della serie cult arriva su Netflix: ecco quando vedere in Italia Peaky Blinders: The Immortal Man e cosa aspettarsi dal ritorno di Tommy Shelby.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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L’universo di Peaky Blinders è pronto a tornare con una nuova e attesissima storia. Dopo il finale della sesta stagione della celebre serie creata da Steven Knight, i fan potranno rivedere Tommy Shelby in un sequel cinematografico pensato per proseguire la narrazione. Il film, intitolato Peaky Blinders: The Immortal Man, riporta sullo schermo Cillian Murphy nel ruolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Diretto da Tom Harper e scritto ancora una volta da Knight, il progetto rappresenta una sorta di epilogo della saga ambientato negli anni della Seconda Guerra Mondiale.

Quando esce in Italia Peaky Blinders: The Immortal Man

I fan italiani non dovranno aspettare ancora molto. Peaky Blinders: The Immortal Man arriverà infatti su Netflix il 20 marzo, rendendosi disponibile in streaming per tutti gli abbonati della piattaforma. Il film ha avuto una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 6 marzo, scelta che ha permesso di lanciare ufficialmente il progetto prima dell’arrivo globale sulla piattaforma.

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Per il pubblico internazionale – Italia compresa – la visione sarà quindi direttamente su Netflix, permettendo agli spettatori di scoprire comodamente da casa il nuovo capitolo della saga dei Peaky Blinders. Il ritorno di Tommy Shelby è uno degli eventi televisivi e cinematografici più attesi dell’anno, soprattutto considerando il grande successo della serie originale, diventata negli anni un vero fenomeno culturale.

Trama e cast del film sequel di Peaky Blinders

La storia di Peaky Blinders: The Immortal Man riprende dopo gli eventi della sesta stagione della serie. Tommy Shelby vive in esilio volontario, lontano dalla sua famiglia e dal mondo criminale che lo ha reso potente. Tuttavia il protagonista sarà costretto a uscire dal suo isolamento per affrontare nuove minacce. Sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, Shelby dovrà confrontarsi con conflitti personali e politici sempre più complessi, cercando allo stesso tempo di proteggere il futuro della propria famiglia e, in qualche modo, anche quello del suo Paese.

Il film riunisce un cast di grande livello. Accanto a Cillian Murphy tornano alcuni volti noti della serie, come Sophie Rundle e Stephen Graham, mentre tra le new entry figurano Rebecca Ferguson, Tim Roth e Barry Keoghan. Nonostante l’hype altissimo tra i fan della serie, le prime recensioni della critica non sono state particolarmente entusiaste. Alcuni commentatori hanno sottolineato come il film fatichi a replicare l’intensità narrativa delle stagioni migliori dello show. Resta però altissima la curiosità del pubblico, desideroso di scoprire come si concluderà definitivamente la storia di Tommy Shelby, uno dei personaggi più iconici della televisione degli ultimi anni.

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