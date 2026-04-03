Peaky Blinders, addio a Tom Shelby: una star di Stranger Things guida la nuova generazione Netflix lancia la serie sequel di Peaky Blinders con nuovi volti e una star di Stranger Things pronta a guidare la gang: nuove alleanze nell'oscura Birmingham.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Tutti pensavano che segnasse la fine di un’era ma, in realtà, non è così. Nonostante la sua conclusione, il film Peaky Blinders (disponibile su Netflix) segna l’inizio di una nuova fase per la gang Peaky Blinders. Il franchise continuerà con una serie sequel ambientata negli anni ’50, dieci anni dopo il film, con una nuova generazione dei Shelby. La serie, prodotta da Netflix e BBC, sarà composta da due stagioni da sei episodi ciascuna. Intanto, ci sono delle novità che riguardano il cast: stando a quanto si apprende da Variety, vedremo anche un volto amatissimo di Stranger Things tra le new entry. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.

Peaky Blinders, Jamie Bell e Charlie Heaton (di Stranger Things) nella serie sequel

Peaky Blinders entra in una nuova fase: Jamie Bell (All of Us Strangers, Rocket Man) e un volto amatissimo di Stranger Things, Charlie Heaton saranno i protagonisti della nuova serie sequel di Peaky Blinders, ambientata nei primi anni ’50, circa dieci anni dopo il film Peaky Blinders: The Immortal Man. Bell interpreterà Duke Shelby, il figlio maggiore di Tommy Shelby (Cillian Murphy), mentre il ruolo di Heaton non è stato ancora svelato, anche se potrebbe guidare insieme a Duke la nuova generazione della gang di Birmingham. Al cast si uniscono anche Jessica Brown Findlay (Silo, The Flatshare), Lashana Lynch (The Day of The Jackal, No Time to Die) e Lucy Karczewski (Stereophonic). La serie, prodotta da Kudos di Banijay UK e Garrison Drama per BBC e Netflix, sarà composta da due stagioni di sei episodi ciascuna, con le riprese già iniziate a Birmingham. Mike Barker (The Testaments) dirigerà il primo episodio.

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Il franchise di Peaky Blinders, creato e scritto da Steven Knight, include la serie originale (2013–2019), il film The Immortal Man, libri, linee di abbigliamento, un videogioco e produzioni teatrali. La serie originale ha ottenuto successo globale e premi come il BAFTA per la quarta stagione.

Di cosa parla la serie sequel di Peaky Blinders

La sinossi ufficiale descrive una Birmingham post-bellica, dove la ricostruzione diventa una lotta brutale tra opportunità e pericoli. Al centro c’è Duke Shelby, più maturo, saggio, ambizioso e pericoloso. Steve Knight, ha parlato del ritorno della serie ambientata nella Birmingham dei primi anni ’50. Commentando il nuovo cast, ha detto: "Sono entusiasta che stiamo annunciando una nuova era di Peaky Blinders, spostando la storia nella Birmingham del dopoguerra nei primi ’anni ’50. Siamo incredibilmente fortunati ad avere Jamie Bell nel ruolo del figlio maggiore di Tommy Shelby, Duke, e ad avere anche l’incredibile Charlie Heaton alla guida del cast. Ci sono altri entusiasmanti annunci del cast in arrivo e Peaky è di nuovo in viaggio."

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