L'universo di Peaky Blinders si espande con nuovi nemici e personaggi: una star di Gomorra nel cast della serie sequel Arturo Muselli entra nel cast del nuovo capitolo di Peaky Blinders. Tra vecchi ritorni e nuovi nemici, Birmingham si prepara a una nuova guerra.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Netflix

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L’universo di Peaky Blinders continua ad espandersi e lo fa con una sorpresa che farà felici anche gli appassionati delle produzioni italiane. Netflix ha infatti annunciato nuovi ingressi nel cast del prossimo capitolo della celebre saga creata da Steven Knight, tra cui spicca il nome di Arturo Muselli, noto al grande pubblico per il ruolo di Enzo "Sangueblù" in Gomorra. Insieme a lui arriveranno nuovi personaggi destinati a cambiare gli equilibri di Birmingham, mentre alcuni volti storici della serie torneranno a calcare la scena.

Nuovi personaggi e un volto di Gomorra nel mondo dei Peaky Blinders

Tra le novità più interessanti annunciate da Netflix c’è senza dubbio l’ingresso di Arturo Muselli nel cast della serie. L’attore interpreterà Angelo, uno dei membri della nuova generazione dei Peaky Blinders guidati dal duca Shelby. Accanto a lui ci saranno Eliot, interpretato da Samuel Bottomley, Frank, a cui presta il volto Eugene Collins, e Kezia Lee, interpretata da Lucie Shorthouse.

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La storia tornerà ancora una volta nelle strade segnate dalla violenza e dalle lotte di potere di Birmingham, dove il clan cercherà di consolidare la propria influenza. Per i fan di lunga data non mancheranno anche graditi ritorni: Ned Dennehy e Packy Lee riprenderanno infatti i ruoli di Charlie Strong e Johnny Dogs, personaggi ormai diventati simboli della saga.

Peaky Blinders, chi sono i nuovi nemici del clan Shelby

Se da una parte i Peaky Blinders proveranno a ricostruire il loro potere, dall’altra dovranno affrontare nuovi e pericolosi avversari. Tra questi spicca Clemmy Keeler, interpretato da Conleth Hill, attore conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo ne Il Trono di Spade. Il personaggio sarà il patriarca della famiglia Keeler, deciso a contrastare le ambizioni del clan e a impedire che i Shelby tornino a dominare la città.

Nel cast entrano inoltre Cal O’Driscoll nei panni di Aidan Keeler, figlio di Clemmy, e Daniel Monks, che interpreterà l’ispettore Bell. Il nuovo capitolo della serie sarà diretto da Mike Barker e Anna Zackrisson, mentre la produzione sarà affidata a Tim Whitby. L’arrivo è previsto prossimamente su Netflix a livello globale, mentre nel Regno Unito sarà distribuito da BBC One e BBC iPlayer. Un progetto che promette di riportare sullo schermo le atmosfere oscure e il fascino criminale che hanno reso Peaky Blinders un fenomeno mondiale.

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