La pop star Dua Lipa si reinventa al cinema: protagonista di un film emotivamente forte. Il ruolo enigmatico L’artista britannica, Dua Lipa, entra nel nuovo progetto A24, Peaked, diretto da Molly Gordon: trama riservata e casting stellare alimentano le aspettative.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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E’ bella, canta benissimo e il suo fascino non passa inosservato. Dua Lipa, nel corso della sua carriera, ha saputo conquistare l’approvazione del pubblico e, le sue canzoni, sono penetrate nel cervello di tutti grazie al loro sound coinvolgente. Ma la pop star britannica non è solo questo: è anche talento puro e, a tal proposito, abbiamo una notizia che la riguarda e che vi farà piacere. La cantante di Training Season sarà la protagonista di un nuovo film di A24, intitolato Peake, che potrebbe lasciare il segno. C’è ancora tanto mistero al riguardo ma cerchiamo di capirci di più.

Peaked, Dua Lipa nel cast del nuovo film: mistero sul suo ruolo

A24 sta lavorando a un nuovo film, Peaked, al cui cast si è unita la popstar vincitrice di Grammy, Dua Lipa. Attualmente, non sappiamo ancora che ruolo avrà, poiché è ancora avvolto nel mistero. Diretto da Molly Gordon e scritto da Gordon e Allie Levitan, il film racconta di due ragazze segnate da un trauma al liceo che cercano di rivivere i loro giorni di gloria durante la reunion dei dieci anni. Nel cast figurano anche:

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Emma Mackey

Connor Storrie

Laura Dern

Simone Ashley

La produzione è curata da A24 insieme a David Hinojosa, Zach Nutman e Gordon, con Levitan come produttrice esecutiva. Le riprese inizieranno il mese prossimo.

Il successo di Dua Lipa

Dua Lipa, cantautrice britannica vincitrice di tre Grammy e sette Brit Awards, ha ottenuto il successo internazionale con l’album di debutto Dua Lipa (2017) e con Future Nostalgia (2020), vincendo un Grammy per il miglior album pop vocale. Ha numerosi singoli di successo nel Regno Unito e nella Billboard Hot 100 e miliardi di streaming globali. Il suo album più recente, Radical Optimism, è uscito nel 2024. Sul grande schermo ha recitato in Argylle e Barbie e partecipato più volte al Saturday Night Live. In Argylle – La Super Spia, Dua Lipa interpreta LaGrange, una spia nemica.

Diretto da Matthew Vaughn, il film racconta la storia di Elly Conway (Bryce Dallas Howard), una scrittrice di romanzi di spionaggio solitaria, il cui unico piacere è trascorrere le serate a casa con il gatto Alfie. La sua vita cambia quando le trame dei suoi libri, incentrati sull’agente Argylle (Henry Cavill), iniziano a riflettere eventi reali legati a un’organizzazione segreta. Quando la spia Aiden (Sam Rockwell) interviene per proteggerla da un rapimento o peggio, Elly e Alfie vengono catapultati in un mondo pericoloso dove le tranquille serate domestiche diventano solo un ricordo.

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