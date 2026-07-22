Wanda Nara, paura nella notte: i ladri svaligiano la casa con dentro i figli. La nuova (inquietante) ipotesi della talpa Furto nella villa di Wanda Nara: il bottino è ingente, ma la vera paura riguarda i figli, coinvolti nel loro malgrado con l’irruzione dei malviventi.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una serata che avrebbe dovuto trascorrere in tranquillità si è trasformata in un incubo per la famiglia di Wanda Nara. L’imprenditrice e showgirl argentina, che in quel momento si trovava a New York per impegni professionali, ha ricevuto una telefonata che inevitabilmente ha stravolto ogni programma: alcuni malviventi si erano introdotti nella sua villa di Galliate, in provincia di Novara, mentre all’interno dell’abitazione si trovavano i suoi cinque figli insieme alla madre Nora Colosimo. Un episodio che ha provocato grande preoccupazione e che ha spinto Wanda a rientrare immediatamente in Italia.

Wanda Nara: l’irruzione nella villa mentre la famiglia era in casa

Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, il gruppo di ladri avrebbe agito approfittando di un momento di apparente normalità. I familiari della showgirl sarebbero stati concentrati a seguire una partita di calcio quando i malviventi si sono introdotti nella proprietà, riuscendo a muoversi senza destare immediatamente sospetti. A destare allarme è però proprio la presenza dei bambini all’interno della casa durante il furto. Sebbene nessuno abbia riportato conseguenze fisiche, lo spavento sarebbe stato enorme. A dare l’allarme sarebbe stata proprio Nora Colosimo, che si trovava nell’abitazione insieme ai nipoti e che ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. A rassicurare il pubblico sulle condizioni dei ragazzi è stato anche Maxi Lopez, che si trovava negli Stati Uniti insieme a Wanda Nara: "I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio", avrebbe dichiarato l’ex calciatore dopo la diffusione della notizia.

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Un colpo mirato agli oggetti più preziosi

Terminata la fase più delicata, è iniziata la conta dei danni. E il bottino sarebbe tutt’altro che trascurabile. I ladri avrebbero infatti portato via orologi di lusso, gioielli, accessori di valore, borse firmate, capi d’abbigliamento e numerosi effetti personali appartenenti alla famiglia. Particolarmente delicata sarebbe poi la sottrazione di passaporti e documenti di viaggio, elemento che avrebbe ulteriormente complicato la situazione e aumentato il disagio per la showgirl. Secondo quanto riportato da diverse ricostruzioni, Wanda Nara avrebbe spiegato agli investigatori: "Mi hanno rubato passaporti, orologi, documenti di viaggio, oggetti di valore, borse e vestiti. Sono andati direttamente nella mia camera".

Il sospetto di un piano studiato nei dettagli

Uno degli aspetti che sta attirando maggiormente l’attenzione degli investigatori riguarda la modalità con cui sarebbe stato messo a segno il furto. Chi ha agito sembrava conoscere perfettamente la disposizione degli ambienti e soprattutto il luogo in cui erano custoditi gli oggetti più preziosi. Per questo motivo gli inquirenti stanno approfondendo ogni pista, compresa quella che porta a un possibile basista o a qualcuno che avrebbe fornito informazioni utili alla banda. Al momento si tratta soltanto di ipotesi investigative, ma la sensazione condivisa da molti osservatori è che non si sia trattato di un’azione improvvisata. Nel frattempo proseguono gli accertamenti delle forze dell’ordine, che stanno analizzando immagini e filmati di videosorveglianza nel tentativo di ricostruire con precisione i movimenti dei responsabili. Per Wanda Nara, però, il sollievo più grande resta uno soltanto: sapere che i suoi figli stanno bene.

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