Paura per Iva Zanicchi, disavventura durante la registrazione di Belve: cosa è successo e come sta ora la cantante Iva Zanicchi cade nello studio televisivo di Belve mentre registra l'intervista che vedremo nella prossima puntata del programma di Francesca Fagnani: cosa è successo e come sta ora la cantante

Le Belve sono tornare martedì 28 ottobre in prima serata su Rai Due, per graffiare e fare il pieno di ascolti, sempre domate da Francesca Fagnani.

Il programma di interviste condotto dalla giornalista romana si è confermato un cult e, praticamente, l’unico show della seconda rete Rai a riuscire a catalizzare l’attenzione del grande pubblico. Merito sicuramente di Francesca Fagnani e delle sue domande senza filtro, ma merito anche dei personaggi scelti per arrampicarsi sull’iconico sgabello degli studi Fabrizio Frizzi di Roma, pronti a raccontarsi senza peli sulla lingua.

Personaggi che sono tutti molto diversi tra loro ma hanno alcune caratteristiche in comune: la schiettezza, meglio se declinata verso la sfrontatezza e una vita piena e movimentata che possa regalare spunti di riflessione ma, soprattutto, aneddoti coloriti, colpi di scena, situazioni anche al limite. Di tutte queste caratteristiche è sicuramente provvista Iva Zanicchi.

La cantante romagnola sarà infatti ospite della nuova puntata di Belve, che il pubblico del programma vedrà in onda nella prima serata di martedì 3 novembre su Rai Due. L’intervista alla tigre di Ligonchio è stata già registrata nelle ultime ore e, proprio durante le registrazioni, è accaduto un episodio che ha messo in allarme fan e produzione.

Iva Zanicchi è caduta nello studio di Belve: come sta

A riportare la disavventura della cantante romagnola, trasformata immediatamente dal solito e immancabile tam tam sul web, in un curioso retroscena, è stato il blogger Davide Maggio, tramite il suo profilo X.

"Iva Zanicchi è caduta nello studio di Belve durante la registrazione della puntata"…E ci vuole la penuria di notizie di un venerdì 31 ottobre, dunque pure un prefestivo per trasformare questo piccolissimo evento in una notizia ripresa da molti siti. Sicuramente il fatto che la cantante abbia un’età piuttosto avanzata contribuisce a rendere la disavventura una faccenda un po’ più delicata, ma il blogger si affretta ad aggiungere, per rassicurare i tanti fan della musicista e conduttrice "pare stia bene".

Insomma, secondo l’indiscrezione si è trattato di una piccola disavventura, anche se Iva Zanicchi non è nuova a scivoloni negli studi televisivi e davanti alle telecamere, sia metaforicamente che letteralmente.

Intanto, questa notizia della caduta conferma la notizia più interessante, ovvero che Zanicchi sarà tra gli ospiti della prossima puntata della trasmissione di Francesca Fagnani e, conoscendone la schiettezza non vediamo l’ora di ascoltare la sua intervista, senza sconti e senza filtri, in onda martedì 3 novembre in prima serata su Rai Due.

