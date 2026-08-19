Paura per Belen Rodriguez: cade da cavallo, poi sorprende tutti su Stefano De Martino: "Sarà il Sanremo più bello della storia" La showgirl argentina ha raccontato il grande spavento vissuto durante una cavalcata all’alba, poi si è concessa un commento sul Sanremo di De Martino.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Belen Rodriguez ha vissuto una mattinata decisamente movimentata ad Albarella, dove si trova in questi giorni insieme alla famiglia. Quella che doveva essere una delle consuete passeggiate a cavallo sulla spiaggia si è trasformata infatti in un momento di grande paura, quando il cavallo Pongo è inciampato in una buca facendo perdere l’equilibrio alla showgirl. La caduta è stata piuttosto spettacolare, ma per fortuna si è conclusa senza conseguenze fisiche, né per Belen né per l’animale. Superato lo spavento, la conduttrice ha raccontato tutto ai suoi follower con il tono ironico che spesso accompagna i suoi racconti sui social.

Belen Rodriguez: la caduta durante il galoppo sulla spiaggia

La giornata di Belen era cominciata prestissimo, quando ancora non era sorto il sole. "Sveglia 5 del mattino, erano per l’esattezza le cinque meno un quarto. Maneggio, galoppo sulla spiaggia. Ragazzi ho fatto un volo. Ma un volo!", ha raccontato la showgirl, spiegando poi cosa fosse accaduto durante la cavalcata. Pongo, il cavallo che le era stato assegnato, avrebbe infatti messo una zampa in una buca presente sulla spiaggia, provocando la caduta. Le immagini registrate dal drone hanno documentato il momento dell’incidente, diventando poi il contenuto che Belen ha scelto di condividere direttamente con chi la segue.

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Belen tranquillizza i follower sui social

Dopo aver mostrato la scena, Belen ha voluto soprattutto evitare che il video potesse generare preoccupazione. "Prima di tutto non mi sono fatta male perché mio padre mi ha aiutato, mi ha insegnato a saper cadere rotolando con la capriola", ha spiegato, ricordando gli insegnamenti ricevuti dal padre Gustavo quando praticava judo. La showgirl ha sottolineato inoltre quanto fosse importante che anche Pongo non avesse riportato conseguenze, prima di raccontare di essere tornata immediatamente in sella nonostante il grande spavento. Un atteggiamento riassunto perfettamente dalla frase scelta per accompagnare il video: "Regola numero 1. Rialzarsi sempre".

Belen promuove Stefano De Martino per Sanremo

Archiviata la disavventura, Belen è tornata a parlare anche di musica e televisione, rispondendo indirettamente alle domande di alcuni utenti che, dopo averla vista cantare sui social, le hanno chiesto se avesse intenzione di tentare la strada del Festival di Sanremo 2027. La showgirl ha smentito l’ipotesi, ma ha approfittato dell’occasione per spendere parole decisamente importanti nei confronti di Stefano De Martino. Belen sembra infatti avere le idee molto chiare sul futuro dell’ex marito alla guida della kermesse, quando scrive: "Ancora con Sanremo. Sanremo è di Stefano. E fidatevi, sarà il Sanremo più bello della storia". Belen ha così trasformato una semplice domanda sulla propria eventuale partecipazione in una vera e propria investitura per De Martino.

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