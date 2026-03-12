Paul Rudd e Nick Jonas si sfidano a ritmo di musica in un film imperdibile: il trailer è a dir poco scoppiettante Cosa succede quando qualcosa che hai creato, una canzone, un'idea, una parte di te, viene presa da qualcun altro e trasformata in successo? Scopriamolo.

Grande debutto per il trailer ufficiale di Power Ballad, la commedia musicale diretta dal regista irlandese John Carney, che ad oggi è già uno dei film più attesi dell’estate 2026. Il film arriverà nelle sale cinematografiche il 5 giugno 2026, e i protagonisti assoluti saranno due volti amatissimi dal pubblico: Paul Rudd, l’indimenticabile Ant-Man dei film Marvel, e Nick Jonas, pop star internazionale e membro dei Jonas Brothers. Scopriamo di più su questo imperdibile film che porta sul grande schermo una storia incentrata sull’ambizione, l’amicizia e il potere della musica.

Power Ballad, cosa rivela il trailer ufficiale

Il trailer ufficiale del film offre un primo guardo sui due protagonisti: da un lato Rick, cantante da cerimonie con un passato di sogni infranti, dall’altro Danny, ex stella del pop ormai in declino e in cerca di riscatto. Durante un’inaspettata jam session i due riescono a fare squadra, ma la magia dura poco: le cose si complicano e nasce una rivalità mostrata con un perfetto equilibrio tra umorismo e malinconia. Al primo sguardo questo film appare sicuramente come una commedia brillante e divertente, ma sotto c’è qualcosa di più sottile e temi importanti come il rispetto di sé, l’amicizia e il prezzo dell’ambizione.

Power Ballad, la trama del film con Paul Rudd e Nick Jonas

Nel film Power Ballad, Rick (Paul Rudd) è un cantante da matrimonio ormai fuori tempo massimo che, durante un’esibizione, incontra Danny (Nick Jonas), ex stella di un boy band in cerca del rilancio nel mondo della musica. I due iniziano a legare grazie alla musica e ad una jam session notturna. Ma quando Danny trasforma una canzone di Rick in una hit di successo che riaccende la sua carriera, Rick parte in crociata per riprendersi il riconoscimento che ritiene di meritare, anche a costo di rischiare tutto ciò a cui tiene.

Il film è stato mostrato in prima mondiale al Dublin International Film Festival il 1° marzo 2026, come evento di chiusura della rassegna, ed è atteso al SXSW di Austin il 14 marzo. Oltre ai due protagonisti, il cast vede la partecipazione di Peter McDonald, Marcella Plunkett, Havana Rose Liu e Jack Reynor. La sceneggiatura è firmata dallo stesso Carney insieme all’attore Peter McDonald, e il film si presenta come progetto che sulla carta ha davvero tutto: una storia universale, due star carismatiche e la regia di uno dei narratori musicali più sensibili del cinema contemporaneo. L’appuntamento è dunque per il 5 giugno 2026.

