Paul Avery e la moglie Sheila morti in un incendio, la figlia dell'attore de La Valle dei Pini: "Sono devastata" Il volto della soap La Valle dei Pini aveva 81 anni; a perire nell'incendio della loro abitazione anche la moglie, malata gravemente da tempo

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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La figlia Kyle ha dato il tragico annuncio della morte del padre, Paul Avery, e della moglie, Sheila, entrambi periti nel rogo della loro abitazione a Blairstown, nel New Jersey, lo scorso 16 giugno. Una notizia che ha lasciato sconvolti i familiari e gli amici della coppia, oltre ai fan che avevano apprezzato l’attore 81enne nella soap La Valle dei Pini. All’una del mattino, i vigili del fuoco avevano ricevuto una chiamata che segnalava che una casa situata a Mohican Road stava andando a fuoco. Nonostante l’intervento tempestivo, Paul e Sheila Avery sono morti poco dopo essere stati tratti in salvo.

Morto in un incendio l’attore Paul Avery assieme alla moglie Sheila

Stando a quanto riporta Ridge View Echo, nelle primissime ore del mattino del 16 giugno i vigili del fuoco erano stati allertati per una segnalazione riguardante una casa in fiamme a Blairstown, in cui si sospettava ci fossero anche persone intrappolate. Quando i soccorritori, tra cui alcuni agenti della polizia locale, sono giunti sul luogo, la situazione è apparsa immediatamente critica. La casa, infatti, era già completamente divorata dalle fiamme. I corpi di Paul Avery e della moglie Sheila sono stati individuati in fretta e tratti in salvo, ma per loro non c’era già più nulla da fare. I medici hanno tentato, senza successo, di rianimarli, ma le loro condizioni erano troppo critiche. Entrambi sono morti poco dopo essere stati tratti in salvo. Sono attualmente in corso le indagini per chiarire che cosa abbia causato l’incendio.

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L’addio della figlia Kayle ai genitori

"Sono devastata nel condividere che i nostri genitori, Paul e Sheila Garry Avery, sono venuti a mancare nelle prime ore di questa mattina. Li amavamo così tanto e loro amavano noi. Siamo grati ai vigili del fuoco di Blairstown per i loro sforzi". Queste le parole con cui Kyle, figlia 41enne della coppia, ha annunciato la morte dei genitori attraverso i propri canali social. Paul Avery era stato molte cose, prima di sfondare sul grande e, soprattutto, piccolo schermo: giornalista al San Francisco Croniche, veterano del Vietnam, pilota di elicotteri. Aveva lavorato come cameraman nel film Superman del 1978. Per dodici anni, poi, ha interpretato il barista Hughie nella soap opera La Valle dei Pini. Era anche apparso in serie tv come Tre cuori in affitto, Bolle di sapone e Un salto nel buio. Negli ultimi anni si prendeva cura della moglie malata.

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